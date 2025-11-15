السبت 15 نوفمبر 2025
الأرصاد: ارتفاع الحرارة تدريجيًا منتصف الأسبوع وتراجع فرص سقوط الأمطار

حالة الطقس، فيتو
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد خلال الأيام الحالية حالة من التقلبات الجوية، مشيرةً إلى أن اليومين الماضيين شهدا تساقط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية ومحافظات الدلتا.

تحسّن تدريجي وتراجع فرص الأمطار

وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس" أن فرص سقوط الأمطار انخفضت اليوم، مع بداية تحسّن في حالة الطقس، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة ليلًا بشكل ملحوظ.

أمطار خفيفة غدًا على السواحل والوجه البحري

وأضافت أن غدًا سيشهد أمطارًا خفيفة على بعض المحافظات الساحلية ومحافظات الوجه البحري، لافتةً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنًا أكبر في الأحوال الجوية مع استمرار تراجع فرص سقوط الأمطار تدريجيًا.

ارتفاع تدريجي للحرارة منتصف الأسبوع

وكشفت عضو هيئة الأرصاد أن درجات الحرارة سترتفع تدريجيًا مع منتصف الأسبوع، حيث من المتوقع أن تصل العظمى إلى نحو 28 درجة مئوية، ما يعيد الأجواء الدافئة نسبيًا مرة أخرى.

شبورة كثيفة وتحذيرات للمواطنين

وحذّرت منار غانم من أن الشبورة المائية ستكون أكثر الظواهر الجوية تأثيرًا خلال الأسبوع، وقد تكون كثيفة على الطرق الزراعية والصحراوية ما بين الرابعة فجرًا والثامنة صباحًا.

ودعت المواطنين إلى ارتداء ملابس خريفية مناسبة، تجنّب الملابس الشتوية الثقيلة، توخّي الحذر على الطرق أثناء فترات الشبورة، وذلك لتقليل فرص الإصابة بنزلات البرد وضمان قيادة آمنة.

الأرصاد الجوية ارتفاع الحرارة فرص سقوط الأمطار الأمطار حالة الطقس درجات الحرارة

