خارج الحدود

رويترز: مصرع 4 أشخاص في انقلاب قاربين يقلان مهاجرين غير شرعيين قبالة الساحل الليبي

أفادت وكالة «رويترز» مساء اليوم السبت، بمقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص نتيجة انقلاب قاربين يقلان 95 مهاجرًا غير نظامي قبالة الساحل الليبي.

فقدان 200 شخص في غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل الماليزية

أعلنت هيئة النقل البحري الماليزية، الاثنين الماضي، عن غرق قارب يقل نحو 70 مهاجرًا قبالة السواحل الجنوبية للبلاد، مشيرةً إلى أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال عدد من الناجين، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.

وأضافت الهيئة في بيانها أن قاربًا آخر يقل نحو 230 شخصًا فقد الاتصال به أثناء إبحاره في المياه الإقليمية، موضحةً أن عمليات البحث والإنقاذ جارية بمشاركة وحدات من خفر السواحل وسلاح البحرية الماليزية.

الوصول إلى الأراضي الماليزية بطرق غير شرعية

ولم تُعلن السلطات حتى الآن عن جنسيات المهاجرين، في حين تُرجّح التقارير الأولية أن يكونوا من رعايا دول مجاورة حاولوا الوصول إلى الأراضي الماليزية بطرق غير شرعية.

وأكدت الهيئة أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثين، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا في الساعات المقبلة.

