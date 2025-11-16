شروط استرداد الكفالة في القضايا والأوراق المطلوبة، وما هي الحالات التي تسقطها؟

18 حجم الخط

ترصد فيتو لقرائها، خلال السطور التالية شروط استرداد الكفالة حال البراءة أو التصالح وفقا لقرار المحكمة والأوراق المطلوبة وما هي الحالات التي تسقط الكفالة.

شروط استرداد الكفالة



_يجب أن تكون القضية قد انتهت بحكم بالبراءة، أو صدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى، أو استبعاد شبهة الجريمة، أو بالتصالح أمام المحكمة فقط.



_يجب أن يكون المتهم قد التزم بالحضور في جميع الجلسات التي كان يجب أن يحضرها.



حالات سقوط استرداد الكفالة

_ عدم التزام المتهم بحضور الجلسات

_التصالح أمام المحامي العام للنيابات

_ إذا مرت 3 سنوات على الحكم أو القرار الصادر لصالح المتهم

_ حال إيقاف تنفيذ العقوبة.



الأوراق المطلوبة لاسترداد الكفالة



_ يجب تقديم طلب إلى رئيس النيابة أو الجهة المختصة لاسترداد مبلغ الكفالة.



_يجب تقديم أصل إيصال سداد الكفالة.

_ يلزم استخراج شهادة من جدول الجنح أو الجنايات توضح تفاصيل القضية وقيمة الكفالة وسدادها.



_ إذا كان الطلب مقدمًا من محامٍ، فيجب أن يكون لديه توكيل خاص يصرح له باستلام الكفالة.

الرسوم والمدة القانونية لاسترداد الكفالة



_يُخصم نحو 10% من إجمالي مبلغ الكفالة كرسوم إدارية تُعرف باسم "رسوم المحكمة"، قبل صرف باقي المبلغ لصاحب الشأن



_تستغرق عملية استرداد الكفالة عادة من شهر إلى شهرين، بحسب طبيعة القضية وسرعة إنهاء الإجراءات داخل المحكمة



