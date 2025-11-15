ولية أمر تحرر محضرا ضد مدرسة خاصة شهيرة بالهرم بعد إصابة ابنها بكسر بالجمجمة

18 حجم الخط

حررت والدة تلميذ بإحدى المدارس الابتدائية الخاصة الشهيرة بالهرم محضرًا بقسم شرطة الهرم، بتهمة الإهمال والتسبب في إصابة ابنها بكسر في الجمجمة وغيبوبة، إثر تعرضه للاصطدام بأرجوحة، داخل المدرسة.

على الفور انتقلت قوات القسم لمحل البلاغ وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

واشارت التحريات الأولية أن الطفل أصيب بغيبوبة إثر إصابته بكسر في الجمجمة فور اصطدامه بأرجوحة أثناء فترة الفسحة بالمدرسة.

وتواصل أجهزة البحث جمع التحريات والمعلومات والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة داخل المدرسة لكشف ملابسات الحادث.

