مدبولي يزف بشرى سارة بشأن العملة الصعبة وإيرادات قناة السويس

 أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي تجاوز حاجز الـ50 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تعكس نجاح الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية.

وأوضح مدبولي أن الاحتياطي النقدي يواصل التصاعد، وهو ما يمنح طمأنينة وثقة للمؤسسات الدولية والمستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري على النمو والتحسن ومواجهة التحديات العالمية والإقليمية.

نمو إيجابي في إيرادات قناة السويس

وأضاف رئيس الوزراء أن إيرادات قناة السويس بدأت تسجل معدلات نمو إيجابية خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن الحكومة تتطلع إلى زيادة تلك الإيرادات مع استقرار الأوضاع الإقليمية وعودة حركة الملاحة بالقناة إلى قوتها السابقة.

وأشار مدبولي إلى أن تعافي حركة السفن عبر قناة السويس سيسهم في زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التعافي واستدامة النمو.

