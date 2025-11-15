تأجيل محاكمة 56 متهمًا بخلية التجمع الإرهابية لجلسة 19 نوفمبر

18 حجم الخط

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة 56 متهمًا في القضية رقم 12629 لسنة 2024 جنايات التجمع، والمعروفة إعلاميًا بـ خلية التجمع الإرهابية، إلى جلسة 19 نوفمبر الجاري لاستكمال المرافعات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول وآخرين وُجهت إليهم تهم تولي قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع والأمن للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

