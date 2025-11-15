السبت 15 نوفمبر 2025
حوادث

تأجيل محاكمة 56 متهمًا بخلية التجمع الإرهابية لجلسة 19 نوفمبر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة 56 متهمًا في القضية رقم 12629 لسنة 2024 جنايات التجمع، والمعروفة إعلاميًا بـ خلية التجمع الإرهابية، إلى جلسة 19 نوفمبر الجاري لاستكمال المرافعات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول وآخرين وُجهت إليهم تهم تولي قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع والأمن للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

الجريدة الرسمية