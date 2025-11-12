الأربعاء 12 نوفمبر 2025
السفير الياباني بالقاهرة يمنح أبو الغيط وسام الشمس المشرقة

أقيم حفل تتويج الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط بوسام “الشمس المشرقة – الوشاح الأكبر”، وذلك بمنزل السفير الياباني بالقاهرة.

 ويُمنح هذا الوسام من إمبراطور اليابان، وذلك تقديرًا لمساهمات الأمين العام البارزة في تعزيز العلاقات اليابانية – العربية، فضلًا عن إنجازاته في تعزيز علاقات الصداقة الودية بين اليابان ومصر خلال فترة عمله كوزير للخارجية المصرية. 

وحضر حفل التتويج بالوسام لفيف من الشخصيات المرموقة، وفي مقدمتهم  وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد العرابي وحرمه، بالإضافة إلى الأصدقاء المقربين وأفراد العائلة. 

 

خلال فترة عمله كوزير للخارجية المصرية، شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط في جهود تعزيز إنشاء الجامعة المصرية – اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، ومشروع المتحف المصري الكبير (GEM)، وفي تلك الأثناء، تطورت العلاقات اليابانية – المصرية بشكلٍ كبير بالتركيز على هذه المشاريع. 

علاوة على ذلك، وبعد أن تولى مهام عمله بصفته الأمين العام لجامعة الدول العربية، شارك في إطلاق أول حوار سياسي ياباني – عربي بين اليابان والدول العربية، مما ساهم في تعزيز العلاقات اليابانية – العربية، ليس فقط في المجال الاقتصادي، بل أيضًا في المجال السياسي.

خلال حفل التتويج، وفي البداية، قام السفير إيواي بتعريف  الحضور بإنجازات الأمين العام السابق ذكرها، كم تقدم له بالتهنئة على التتويج بهذا الوسام المرموق، وأعرب له عن تطلعه إلى مواصلة مساهماته في تعزيز علاقات الصداقة الودية مع اليابان.

وبعد ذلك، قام السفير إيواي بتتويج الأمين العام  أبو الغيط، بالوسام، ثم قام بتسليمه شهادة الوسام.

 ومن جانبه، وخلال كلمته، تحدث الأمين العام، أبو الغيط عن انطباعاته عن اليابان، ثم تطرق بالحديث إلى أهمية تعزيز العلاقات اليابانية – المصرية من جهة، والعلاقات اليابانية – العربية من جهةٍ أخرى.

وفي النهاية أعرب عن امتنانه واعتزازه بالتتويج بهذا الوسام المرموق.

