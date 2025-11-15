موعد مباراة إسبانيا وجورجيا في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

18 حجم الخط

تصفيات كأس العالم، يحل منتخب إسبانيا، بقيادة المدرب لويس دي لا فوينتي، مساء اليوم السبت ضيفا على نظيره الجورجي، في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم، الصيف المقبل.

موعد مباراة إسبانيا وجورجيا



تنطلق مباراة إسبانيا وجورجيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة إسبانيا أمام جورجيا



تذاع مباراة إسبانيا ضد جورجيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 عبر قناة bein sports hd 1.

ويحتل منتخب إسبانيا صدارة المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، في حين أن جورجيا لديها 3 نقاط في المركز الثالث.

ويستطيع منتخب إسبانيا الحصول على بطاقة التأهل إلى كأس العالم حال فوزه على جورجيا، وعدم انتصار تركيا ضد بلغاريا في مباراتهما في الجولة نفسها.





