الائتمان المصرفي العماني يرتفع 7.3% إلى 56 مليار دولار في 9 أشهر

سجل القطاع المصرفي في سلطنة عمان أداء إيجابيا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث شهدت مؤشرات الائتمان والودائع واستثمارات البنوك نموا مطردا، وفقا للتقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي العماني.

قفزة في الائتمان والاستثمارات

وارتفع إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك التجارية التقليدية بنسبة 7.3% ليصل إلى 21.5 مليار ريال عُماني (حوالي 56 مليار دولار) بنهاية سبتمبر 2025.

وقفزت استثمارات هذه البنوك في الأوراق المالية بنسبة 15.4% لتصل إلى نحو 6.5 مليار ريال.

وشمل هذا النمو استثمارات البنوك في سندات التنمية الحكومية التي ارتفعت بنسبة 5.7% إلى ملياري ريال، بينما قفزت استثماراتها في الأوراق المالية الأجنبية بنسبة 21.6% إلى 2.6 مليار ريال.

نمو حجم الودائع العمانية

ارتفع إجمالي الودائع في البنوك التقليدية بنسبة 3.2% إلى 25.8 مليار ريال (حوالي 67.2 مليار دولار).

وكانت ودائع القطاع الخاص، المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة 6.9% لتصل إلى 17.3 مليار ريال، مشكلة ما نسبته 67.2% من إجمالي الودائع.

وارتفعت ودائع الحكومة بنسبة 8.9% لتصل إلى 5.9 مليار ريال، في المقابل، شهدت ودائع مؤسسات القطاع العام انخفاضًا بنسبة 29.3% لتصل إلى 1.7 مليار ريال.

توسع مستمر للقطاع المصرفي الإسلامي

ارتفعت إجمالي أصول البنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة بنسبة 12.2% لتصل إلى 9.2 مليار ريال (حوالي 24 مليار دولار)، لتمثل 19.7% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في عُمان.

ونما إجمالي رصيد التمويل الممنوح من هذه الوحدات بنسبة 10.8% ليبلغ نحو 7.4 مليار ريال، كما سجلت الودائع لديها زيادة بنسبة 10.5% لتصل إلى نحو 7.3 مليار ريال.

وتظهر هذه الأرقام حيوية القطاع المصرفي العماني واستمرار مسيرته في دعم النشاط الاقتصادي، مع تسليط الضوء على النمو الملحوظ للقطاع المصرفي الإسلامي الذي يعزز من تنوع وتنافسية الخدمات المالية في السلطنة.

