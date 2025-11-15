السبت 15 نوفمبر 2025
خارج الحدود

الجزائر تتحفظ على سفينة فرنسية في أحد موانئها

سفينة جون نيكولي
سفينة "جون نيكولي"
أفاد إعلام جزائري بأنه تم التحفظ على سفينة "جون نيكولي" التابعة لشركة النقل الفرنسية "كورسيكا لينيا" بميناء الجزائر العاصمة منذ الأربعاء الماضي.    

جاء قرار التحفظ نتيجة عيوب تقنية تمنع السفينة من الإبحار بأمان، بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية.   

وكانت السفينة تقوم برحلات منتظمة لنقل المسافرين بين الجزائر العاصمة ومرسيليا.   

