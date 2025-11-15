إنجاز مصري بالرياض، منتخب الجولف للرجال يتألق وعمر هشام يشيد بنجوم اللعبة

18 حجم الخط

حقق منتخب مصر للجولف للرجال ميدليتان فضيتان فى ختام البطولة العربية رقم 43 والتى أقيمت منافساتها بالمملكة العربية السعودية بمشاركة 13 دولة عربية.

وحقق منتخبنا، المكون من: عيسى أبو العلا وآدم الشامى ومحمد أبو العلا وعلي الدين سلامة، المركز الثانى فردي وفرق خلف المنتخب المغربى الذى احتفظ بلقب الفرق للعام الثالث على التوالى.

جاء منتخبنا ثانيا تحت إشراف عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف العام على المنتخبات الوطنية أحمد الشلقانى وبقيادة المدير الفنى الجديد للمنتخبات الوطنية ستيوارت كلايتون فى منافسات الفرق بفارق 14 ضربة خلف المنتخب المغربى بينما حل المنتخب الإماراتى بالمركز الثالث.

وقدم نجم منتخب الفراعنة عيسى أبو العلا أداء مبهرا فى الجولة الثالثة والأخيرة أشاد به الجميع وسجل 9 ضربات تحت المعدل بملعب نادى جولف الرياض ليحقق أفضل جولة فى البطولة بين جميع اللاعبين المشاركين فى البطولة.

وكان عيسى قاب قوسين أو أدنى من التتويج بلقب الفردى، حيث جاء ثانيا بفارق ضربة واحدة فقط عن اللاعب المغربى يوسف الهلى الفائز باللقب.

واستطاع منتخبنا الوطنى استعادة مكانته مرة أخرى عربيا بعد مرور عام واحد فقط حيث كان قد خرج خالى الوفاض فى البطولة الماضية بالامارات.

وجاءت اختيارات اللاعبين لتمثيل الفريق فى تلك البطولة بالسعودية هى الأفضل ووفقا للمعايير الفنية الموضوعة وارتكزت على التصنيف الدولى والتفوق فى التصفيات ومنح الفرصة للوجوه الصاعدة فى حال التساوى الفنى.

وأثبت اللاعبون كفاءاتهم وقدراتهم عيسى وآدم والصاعد على الدين 16 عاما فى أول مشاركة له مع الكبار ومحمد أبو العلا.

كما حظى المنتخب بدعم معنوي كبير قبل وأثناء البطولة تمثل فى حرص رئيس الاتحاد عمر هشام طلعت ونائبه المهندس محمد أنور على التواجد برفقة اللاعبين فى السعودية لمؤازرتهم وحثهم على بذل أقصى الجهد وتشريف الجولف المصرى بشكل خاص والرياضة المصرية بشكل عام وهو ما أتى بثماره فعليا.

كما نفذ المنتخب قبل المشاركة برنامج إعداد قوى للغاية تمثل فى خوض أكثر من بطولة دولية خارجيا وداخليا من بينها ثلاث بطولات عالمية قوية أقيمت فى مصر وشهدت احتكاكا فنيا مع مدارس مختلفة فى اللعبة.

من جهة أخرى وجه مجلس إدارة اتحاد الجولف برئاسة عمر هشام طلعت التهنئة إلى المنتخب الوطنى على النتيجة التى تحققت مطالبا بالفريق بالمزيد فى الفترة المقبلة.

