البنك الأهلي المصري يتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسيين بقيم التداول خلال أسبوع

18 حجم الخط

تصدرت 5 بنوك ترتيب المتعاملين الرئيسيين حسب قيم التداول خلال الأسبوع..وجاءت التفاصيل كالتالي:

البنك الأهلي المصري بقيمة تداول بلغت 60.9 مليار جنيه.

مصرف أبو ظبي الإسلامي بقيمة تداول بلغت 59 مليار جنيه.

البنك الأهلي الكويتي- مصر بقيمة تداول بلغت 45 مليار جنيه.

بنك كريدي أجريكول بقيمة تداول بلغت 41 مليار جنيه.

بنك مصر بقيمة تداول بلغت 39.8 مليار جنيه.

تداولات نهاية الأسبوع

تراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية باستثناء مؤشر الشريعة الإسلامية، بختام تعاملات جلسة الخميس، آخر جلسات الأسبوع.

وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.891 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 40190 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 49582 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 18159 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4420 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 12147 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 16158 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 4222 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.