أستاذ بقصر العيني يشارك في قمة Forbes Middle East لقادة الرعاية الصحية

18 حجم الخط

أعلن الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، مشاركة الدكتور عمرو حسن، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني ومقرر المجلس القومي للسكان السابق، كمتحدث رسمي في قمة قادة الرعاية الصحية لمنطقة الشرق الأوسط التي تنظمها Forbes Middle East يومي 18 و19 نوفمبر 2025 بقصر الإمارات في أبو ظبي.

ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص الكلية على دعم حضورها العلمي في الفعاليات الإقليمية البارزة، وتعزيز دور أساتذتها في الملتقيات التي تناقش مستقبل نظم الرعاية الصحية.

وأعرب الدكتور حسام صلاح عن بالغ تقديره لهذه المشاركة المتميزة، مؤكدًا أن وجود الدكتور عمرو حسن في هذا الحدث الدولي يمثل مصدر فخر لكلية طب قصر العيني ولجامعة القاهرة، ولا سيما أنه الأستاذ الجامعي المصري الوحيد المشارك من بين جميع الجامعات المصرية.

وبيّن أن هذا الحضور يعكس المكانة الأكاديمية الرفيعة لكلية طب قصر العيني - جامعة القاهرة، وقدرتها على تقديم كوادر مؤثرة تساهم في صياغة توجهات الرعاية الصحية على المستوى الإقليمي.

تفاصيل مشاركة الدكتور عمرو حسن في قمة الرعاية الصحية

ويشارك الدكتور عمرو حسن في جلسة

Advancing Women’s Health: Access to Quality and Personalized Care

التي تتناول تطوير خدمات صحة المرأة وتعزيز الجودة في الرعاية، والبحث في دور الابتكار الطبي خلال مختلف مراحل حياة المرأة، مع التركيز على مفاهيم صحة الأم وبرمجة الجنين (Fetal Programming) باعتبارها أحد المدخلات الأساسية للتنمية البشرية والاستثمار في رأس المال البشري.

ويؤكد هذا التمثيل الدولي استمرار حضور قصر العيني في المحافل العلمية الكبرى، وترسيخ دوره كإحدى المؤسسات الطبية والأكاديمية الرائدة في المنطقة، القادرة على الإسهام الفاعل في تطوير السياسات الصحية ومناقشة مستقبل الرعاية الصحية في الشرق الأوسط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.