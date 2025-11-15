الدفاع السورية تكشف تفاصيل انفجار حي المزة في دمشق (فيديو)

18 حجم الخط

كشفت وزارة الدفاع السورية، اليوم السبت، تفاصيل الانفجار الذي شهدته منطقة حي "المزة" في العاصمة دمشق، ليل الجمعة، وأسفر عن إصابة امرأة.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر في إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع قوله: "تعرَّضت العاصمة دمشق لاعتداء غادر تمثّل بسقوط صاروخين من نوع كاتيوشا أُطلقا من أطراف المدينة باتجاه الأحياء السكنية في منطقة المزة ومحيطها، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار مادية بالمكان".

وأضاف المصدر: "باشرت وزارة الدفاع، بالتعاون مع وزارة الداخلية، التحقيق في ملابسات هذا الاعتداء الآثم، وتعمل على جمع الأدلة اللازمة وتحديد مسار الصواريخ ومصادر الإطلاق".

وأكدت وزارة الدفاع السورية أنها "لن تتوانى عن ملاحقة المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي، وستتخذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يعبث بأمن العاصمة، ويستهدف حياة السوريين واستقرارهم".

مراسل الإخبارية ينقل لكم آخر التطورات من مكان الاستهداف الذي حصل في المزة بدمشق#الإخبارية_السورية pic.twitter.com/efUd41L3C9 — الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) November 14, 2025



وأفاد مصدر عسكري في تصريح للوكالة السورية، في وقت سابق، بأن "الاعتداء الغادر على مناطق بالعاصمة دمشق كان بواسطة صواريخ أطلقت من منصة متحركة"، مشيرًا إلى أن "الجهات التي تقف خلف الاستهداف لا تزال مجهولة حتى الآن".

وكانت "سانا" قد نقلت، في وقت سابق، عن مديرية الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية قولها إن "الانفجار الذي وقع في المزة أسفر عن إصابة امرأة بجروح من الدرجة المتوسطة وتم نقلها لأحد مشافي دمشق".

