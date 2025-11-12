الأربعاء 12 نوفمبر 2025
15 نوفمبر موعد محاكمة عصابة سرقة التكاتك بالزاوية الحمراء

حددت محكمة جنايات القاهرة 15 نوفمبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة مركبات "التوك توك"بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.


كانت مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء تلقت بلاغا من سائق يفيد بسرقة التوكتوك الخاص به أثناء ركنه بأحد الشوارع بالمنطقة، على الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري أسفر جهوده عن تحديد المتهمين.

عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء في ضبط المتهمين وتبين أنهما عاطلان لاحدهما معلومات جنائية.
وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن المسروقات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بحبسهما وإحالتهما إلى محكمة الجنايات.

الجريدة الرسمية