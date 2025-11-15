السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نجل ماجد المصري مخرجا لمسلسل محمد سامي "8 طلقات"

أحمد وماجد المصري،
أحمد وماجد المصري، فيتو
18 حجم الخط

يستعد المخرج أحمد المصري، نجل الفنان ماجد المصري لتصوير أولى تجاربه الإخراجية في مجال الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل “8 طلقات”، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد سامي وفتحي عبد الوهاب وعدد من النجوم الآخرين.

 

وكشف مصدر مقرب من أحمد المصري، أن محمد سامي هو الذي رشحه لتلك التجربة، التي سوف يتم تصويرها في دولة الإمارات، وسوف يعرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الأيام القادمة.

 

وأضاف المصدر أن المسلسل ينتمي إلى الدراما البوليسية، وسوف تكون أحداثه بمنزلة مفاجأة للجمهور.

من جانب آخر كان قد كشف محمد سامي عن تعاقده مع السيناريست اللبنانية نادين جابر لكتابة مسلسله الجديد، الذي يحمل اسم رد كليتي، والذي من المفترض أن يعود به للدراما التليفزيونية بعد تراجعه عن قرار اعتزاله، مشيرًا إلى أنه ما زال يعمل على مسلسله الجديد الذي يحمل اسم مؤقت رد كليتي، ويعود به للدراما التليفزيونية بعد تراجعه عن قرار الاعتزال.
 

كان المخرج محمد سامي، أكد أنه سيغير اسم مسلسله الجديد رد كليتي إلى اسمًا أخر، مشيرًا إلى أن المسلسل لن يشارك في السباق الرمضاني المقبل، كما خمن العديد من الجمهور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد سامى 8 طلقات ابن ماجد المصري

الأكثر قراءة

منتخب تونس يهزم الأردن 3-2 وديا

سماع دوي انفجار في العاصمة السورية دمشق

أرقام كريستيانو رونالدو مع الكروت الحمراء بعد طرده الأول دوليا (انفوجراف)

الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا وأماكن سقوط الأمطار

تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض جوي شرق البلاد وهذه المحافظات الأكثر تأثرا

نقيب المهندسين بالإسكندرية يعلن صرف معاش شهري لمهندس كرموز المقتول

تصل إلى 55 جنيها، ارتفاع كبير في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

ضربه شاب بالقلم، وفاة مسن بعد مشاجرة أمام ابنته بالهرم

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 15 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

لحظة الحسم في "دولة التلاوة، إعلان نتائج المتسابقين ورحيل اثنين من المشتركين (فيديو)

الطفل عمر علي عوض يبهر لجنة "دولة التلاوة" وتعليق خاص من وزيرالأوقاف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية