بالأسماء، 700 محام يخضعون غدا لمقابلات شخصية للقيد بالجدول العام

أعلنت النقابة العامة للمحامين، إجراء المقابلات الشخصية لـ 700 عضو من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون؛ من الراغبين في القيد بالجدول العام للنقابة، غدا الأحد المقبل الموافق 16 نوفمبر 2025، في تمام الساعة الثامنة صباحًا، بنادي المحامين النهري بالمعادي.

مقابلات الجدول العام للمحامين

وأكدت النقابة ضرورة الالتزام بالزي الرسمي (بدلة كاملة وكرافتة) أثناء المقابلة، مشيرة إلى أهمية إحضار ملف وأوراق التقديم الخاصة بكل متقدم، فضلًا عن نتيجة الكشف الطبي بالنسبة للمتقدمين من الأقاليم خارج نطاق القاهرة الكبرى.

ويأتي ذلك في إطار استيفاء إجراءات القيد وفقًا للضوابط القانونية والمهنية المنظمة لالتحاق خريجي كليات الحقوق بعضوية نقابة المحامين.

