البرهان يعلن التعبئة العامة بالسودان ويحدد شرطا وحيدا لقبول الوساطات

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة التعبئة العامة في القوات المسلحة، ودعا جميع السودانيين القادرين على حمل السلاح للتقدّم والمشاركة في القتال الدائر ضد ميليشيا الدعم السريع.

إعلان التعبئة العامة ودعوة السودانيين لحمل السلاح

وقال البرهان أمام حشد شعبي في بلدة السريجة بولاية الجزيرة إنّه لن يقبل بالمتمردين "ومن وقف معهم"، مؤكدا أن حقوق الضحايا المدنيين الذين قُتلوا على يد ميليشيا الدعم السريع لن تذهب سدى.

وبحسب التقارير الإخبارية، أضاف أن السودانيين "سيقتصّون من المتمردين"، وأن الحرب لن تتوقف إلا بنهاية التمرد، مشددا على أن القوات المسلحة "مصممة على إنهاء التمرد".

نزع سلاح ميليشيا الدعم السريع

كما أشار البرهان إلى أنه يرفض وساطة أي طرف قبل أن تقوم ميليشا الدعم السريع بـ"نزع سلاحها".

تشكيل بعثة مستقلة لتقصي الحقائق

واعتمد أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال جلسة خاصة في جنيف، اليوم الجمعة، بالإجماع مشروع قرار ينص على تشكيل بعثة مستقلة لتقصي الحقائق، من أجل التحقيق في عمليات "القتل الجماعي" التي ارتكبت في الفاشر بالسودان.

وبحسب «الشرق - بلومبرج»، يطالب القرار من "بعثة تقصي الحقائق" إجراء تحقيق عاجل، بما يتوافق مع ولايتها، بشأن الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتكبة في الفاشر وحولها.

كما يطالب "بعثة تقصي الحقائق" بتحديد جميع الأشخاص الذين تتوفر ضدهم أسباب معقولة للاعتقاد بأنهم مسؤولون عن الانتهاكات والتجاوزات المزعومة.. ودعم الجهود الرامية إلى ضمان مساءلة مرتكبي تلك الانتهاكات".

استعراض لاستخدام القسوة السافرة لإخضاع شعب بأكمله

وفي كلمة أمام المندوبين خلال افتتاح الجلسة، حث فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي على التحرك، وقال إن "هناك الكثير من التصنع والتظاهر، والقليل من العمل، يتعين الوقوف في وجه هذه الفظائع التي تمثل استعراضًا لاستخدام القوة السافرة لإخضاع شعب بأكمله والسيطرة عليه".

وتبحث هذه البعثة ما وصفتها بـ"الفظائع" التي وقعت أثناء سقوط المدينة في أيدي "ميليشيا الدعم السريع".

ونفت ميليشيا الدعم السريع استهداف المدنيين أو عرقلة المساعدات، زاعمة أن "جهات مارقة" مسؤولة عن هذه الأفعال.

ودعا تورك إلى اتخاذ إجراءات ضد الأفراد والشركات التي تؤجج الحرب في السودان وتتربح منها، كما وجه تحذيرًا صارخًا بشأن تصاعد العنف في منطقة كردفان، حيث يتم قصف وحصار وإجبار الناس على ترك منازلهم.

تصاعد العنف والانتهاكات

وأدان القرار "بشدة"تصاعد العنف والانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع والقوات المرتبطة بها في الفاشر وما حولها، بما في ذلك عمليات القتل ذات الدوافع العرقية، والتعذيب، والإعدامات الميدانية، والتجنيد القسري، والاعتقال التعسفي، والاغتصاب والعنف الجنسي كسلاح حرب.

وأعرب القرار عن "القلق العميق إزاء العواقب الإنسانية الكارثية في الفاشر والمناطق القريبة، حيث يواجه آلاف المدنيين، بينهم أطفال، خطر الهجمات والنزوح وانعدام المياه والغذاء والرعاية الطبية".

وحث القرار جميع الأطراف على "السماح بالوصول الفوري، والآمن للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك التوسع في إيصال المساعدات عبر الحدود"، كما دعا كلًا من ميليشيا الدعم السريع والجيش السوداني إلى السماح بوصول الإغاثة إلى المتضررين في الفاشر.

ترحيب ببيان المجموعة الرباعية

ورحّب القرار ببيان مجموعة "الرباعية" (السعودية، ومصر، والإمارات، والولايات المتحدة) الصادر في 12 سبتمبر، بما في ذلك دعوتها إلى هدنة إنسانية أولية لمدة ثلاثة أشهر، لتمكين الدخول السريع للمساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء السودان، بما يؤدي مباشرة إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وجاء في القرار أنه لا يوجد حل عسكري لأزمة السودان، وكرر دعوته إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار من جميع الأطراف دون شروط مسبقة، وإنشاء آلية مستقلة لمراقبة وقف إطلاق النار، وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية الحيوية.

وحثّ أيضًا جميع الأطراف والدول الأعضاء على احترام وحدة السودان وسلامة أراضيه، ورفض إنشاء سلطة حكم موازية في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشا الدعم السريع".

وكرر إدانته الشديدة لاستمرار النزاع المسلح بين الجيش السوداني، وميليشا الدعم السريع، ولـ"انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ولكل الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان المرتكبة في هذا السياق، بما في ذلك ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

الخارجية السودانية ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية السودانية، مساء اليوم الجمعة، بقرار مجلس حقوق الإنسان وإدانة فظائع الفاشر ومحيطها.

وأضافت الخارجية السودانية: "نرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان الذي يطالب باحترام وحدة البلاد، كذلك نرحب برفض مجلس حقوق الإنسان إنشاء أي سلطات موازية".

