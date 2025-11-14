الجمعة 14 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

لبلبة تمازح المصورين في مهرجان القاهرة السينمائي: محدش قال لي فستانك حلو (فيديو)

لبلبة
لبلبة
في لقطة عفوية للنجمة لبلبة خلال حضورها علي ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 46،  مازحت المصورين قائلة “إيه محدش قالي فستانك حلو ”

لبلبة في مهرجان القاهرة السينمائي 

وتحدثت الفنانة الكبيرة لبلبة عن كواليس بداية تعاونها مع المخرج محمد عبد العزيز، وذلك خلال الماستر كلاس الذي يعقده مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للمخرج، ضمن فعاليات الدورة السادسة والأربعين. 

وقالت لبلبة خلال الندوة: "أنا أذكر أن المخرج  محمد عبد العزيز قدمني في فيلم الصيف لازم نحب.. خلاني أغني أغنية لحد دلوقتي بحبها وبدندنها لحد دلوقتي وهي “شيء طبيعي”"، لتغنيها لبلبة في مشهد مؤثر لم تتمالك دموعها خلاله. 

وتابعت: "علمني إزاي أقدم الكوميديا واشتغلت معاه في فيلم "البعض يذهب للمأذون مرتين" قالي انتي مش بتعملي فيلم كوميدي، وقال يا تضحك الناس يا متضحكش.. له فضل كبير عليا اللي خلاني أعمل "خلي بالك من جيرانك" وأعطى لي أول بطولة مطلقة في حياتي". 

الجريدة الرسمية