بطل "كان ياماكان في غزة" لفيتو: الفيلم كان بيتصور تحت الحصار الإسرائيلي

كشف الفنان الفلسطيني مجد عيد، كواليس تصوير فيلمه “كان يا مكان في غزة”، وذلك بعد فوزه كأفضل مخرج في مهرجان كان السينمائي، بالإضافة إلي مشاركته في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 46

وقال المخرج مجد عيد خلال لقائه مع فيتو: “إن العمل كان من المفترض عرضه خلال عام 2020، ولكن توقف التصوير بسبب الأوضاع في غزة”.



وأكد على أن مخرجي العمل والكاست كاملًا كانوا يقومون بتصوير جميع المشاهد بالرغم من تواجد أسرهم تحت الحصار.



وأضاف،" الفيلم تدور أحداثه في عام 2007، عن قصة ٣ شباب من فلسطين كل واحد منهم له قصة مختلفة، توضح شكل مجتمع غزة ".

كان ياما كان في غزة" فيلم روائي طويل من إنتاج فرنسا، فلسطين، ألمانيا، البرتغال، قطر، والأردن، وتبلغ مدته 87 دقيقة.



تدور أحداث الفيلم في غزة عام 2007، حيث يصحبنا إلى عالم يحيى، الطالب الذي تنشأ بينه وبين أسامة، تاجر المخدرات الطيب القلب، صداقة غير متوقعة.



الفيلم من إخراج الشقيقين طرزان وعرب ناصر، المولودين في غزة عام 1988. وقد اشتهر الثنائي بفيلمهما القصير "كوندوم ليد" الذي شارك في مهرجان كان السينمائي، قبل أن يقدما فيلمهما الروائي الأول "ديجراديه" الذي عُرض ضمن أسبوع النقاد في كان.

كما شارك فيلمهما الثاني "غزة مونامور" في قسم "آفاق" بمهرجان البندقية، ومثّل فلسطين في جوائز الأوسكار بدورتها الـ93.



ينطلق الاثنان معًا في بيع المخدرات من مطعم فلافل، لكنهما يواجهان ضغوطًا متصاعدة بعد مواجهة شرطي فاسد ومتغطرس، لتتشابك الأحداث في سرد يكشف هشاشة العلاقات وقسوة الظروف في مجتمع مثقل بالأزمات.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًّا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

