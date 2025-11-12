الأربعاء 12 نوفمبر 2025
اقتصاد

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تسجل 7،5 جنيه وارتفاع مفاجئ في الليمون والفلفل

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر 2025، في السطور الآتية:

سعر الخضار اليوم الأربعاء

  • تراوح سعر الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 7.5 جنيه للكيلو، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4 جنيهات إلى 14 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8 جنيهات إلى 11.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 7 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 5 جنيهات إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 7 جنيهات إلى 14 جنيهًا.

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر فاصوليا من 7 إلى 15 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر الباذنجان الأبيض من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.
سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 8 جنيهات إلى 13 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 7 جنيهات إلى 13 جنيها.
  • تراوح سعر فلفل ألوان من 15 إلى 27 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.

سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 10 إلى 14 جنيها.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 3 إلى 6 جنيهات.
  3. تراوح سعر البامية بين 25 إلى 35 جنيهًا.
  4. تراوح سعر البسلة من 20 إلى 25 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 25 إلى 55 جنيهًا.
  2. تراوح سعر السبانخ من 9 إلى 13 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو القلقاس من 4 إلى 12 جنيها.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 10 جنيهات إلى 18 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 9 جنيهات إلى 13 جنيها.

