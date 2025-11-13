الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 7 أصناف مرة واحدة وانخفاض جديد في الطماطم والبصل

سعر الخضار اليوم،
سعر الخضار اليوم، فيتو
18 حجم الخط

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الخميس الموافق 13 نوفمبر 2025.

 

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 13 نوفمبر 2025، في السطور الآتية:

سعر الخضار اليوم، فيتو
سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الخضار اليوم الخميس

  • تراوح سعر الطماطم بين 3 جنيهات إلى 7 جنيهات للكيلو، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4 جنيهات إلى 14 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8 جنيهات إلى 11 جنيها، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 7 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 6 جنيهات إلى 12 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 7 جنيهات إلى 14 جنيهًا.

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر فاصوليا من 7 إلى 17 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من 4 جنيهات إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر الباذنجان الأبيض من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
سعر الخضار اليوم، فيتو
سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 9 جنيهات إلى 13 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 7 جنيهات إلى 13 جنيها.
  • تراوح سعر فلفل ألوان من 15 إلى 30 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 8 جنيهات إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 10 إلى 14 جنيها.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر البامية بين 25 إلى 35 جنيهًا.
  4. تراوح سعر البسلة من 20 إلى 25 جنيهًا.
سعر الخضار اليوم، فيتو
سعر الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 25 إلى 55 جنيهًا.
  2. تراوح سعر السبانخ من 9 إلى 13 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو القلقاس من 4 إلى 12 جنيها.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 8 جنيهات إلى 18 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 9 جنيهات إلى 13 جنيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الخضار أسعار الخضروات سعر الخضروات اسعار الخضروات اليوم اسعار الخضراوات سعر الخضار سعر الخضراوات سعر الطماطم سعر البطاطس سعر الليمون سعر الثوم سعر البصل اسعار الخضار اليوم اسعار الخضراوات اليوم سعر الفلفل اسعار الطماطم اسعار البطاطس سعر الفاصوليا سوق العبور اليوم سوق العبور

الأكثر قراءة

استعدوا من الصباح إلى المساء، 8 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم

شمل جميع الأنواع، انخفاض أسعار الزيت اليوم في الأسواق

سعر السمك اليوم، ارتفاع البوري والبلطي وانخفاض 50 جنيها في الجمبري

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 7 أصناف مرة واحدة وانخفاض جديد في الطماطم والبصل

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 13 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

منخفض جوي يعصف بالبلاد، انخفاض حاد بدرجات الحرارة، أمطار رعدية وأتربة تضرب المحافظات، وتحذير من البرق والرعد

منتخب مصر يختتم اليوم استعداداته لمواجهة أوزبكستان بدور الإمارات

صاحبها طلع جدع، سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة عربية إسماعيل الليثي (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 12-11-2025

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 13 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 13 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 13 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية