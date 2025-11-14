الجمعة 14 نوفمبر 2025
حوادث

القبض على المتهمين بالاعتداء على عامل بـ كلب داخل شقة بالعمرانية

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهمين بالاعتداء على عامل بالضرب داخل شقة، وتصويره أثناء هجوم كلب عليه، وتوزيع الفيديو على الأهالى بمنطقة العمرانية.

 

الاعتداء على عامل بواسطة كلب بالعمرانية

تلقى قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من من عامل يفيد بقيام 3 أشخاص باستدراجه والاعتداء عليه بالضرب، واستخدموا كلبا لإصابته وتصويره، وتوزيع مقطع الفيديو على الأهالي بالمنطقة، وتم تشكيل فريق بحث وتحر من صحة البلاغ.

 

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين استدرجوا المجنى عليه إلى شقة، واعتدى أحدهم عليه بالضرب، وجلبوا “كلب جيرمان” عقر المتهم، محدثًا إصابات له، وتم تصويره خلال هجوم الكلب عليه، ووزعوا الفيديو بالمنطقة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، واقتيادهم إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

