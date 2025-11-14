اليابان يفوز على غانا وديًا بثنائية نظيفة وإصابة قوية لنجم البلاك ستارز

18 حجم الخط

حقق المنتخب الياباني فوزا مثيرا على غانا بنتيجة 2-0 في مباراة ودية أقيمت باستاد تويوتا، في مواجهة شهدت لحظات مؤلمة للمنتخب الغاني بسبب إصابة خطيرة للاعب وسطه فرانسيس أبو.

بدأت المباراة بحذر من الطرفين، قبل أن يفتتح تاكومي مينا مينو التسجيل للساموراي في الدقيقة 15، وأضاف ريتسو دوآن الهدف الثاني في الدقيقة 59، ليحسم اليابانيون اللقاء لصالحهم.

المواجهة لم تخلُ من اللحظات الصعبة، حيث تعرض فرانسيس أبو لإصابة قوية في كاحله خلال الشوط الثاني، واضطر للخروج على محفة بعدما أظهرت ردة فعل زملائه مدى خطورة الوضع.

وأشارت التقارير الأولية إلى احتمال غياب اللاعب عن المباريات لفترة طويلة، في ضربة موجعة لمنتخب غانا ولنادي تولوز الذي يلعب له.

