الجمعة 14 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

محمد سامي يشيد بأحمد السعدني بعد عرض تريلر فيلم ولنا في الخيال حب

محمد سامي
محمد سامي
أشاد المخرج محمد سامي بالفنان أحمد السعدني، واصفًا إياه بأنه من أكثر الممثلين موهبة، وذلك بعد عرض تريلر فيلم ولنا في الخيال حب.

 وكتبت سامي عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام: أحمد السعدني من أكثر الممثلين موهبة، بجد وأنا بتفرج على التريلر مفيش ریأکشن عادي، ولا يحمل غير صدق ومشاعر، مبسوط بيك، ومبروك يا صاحبي على كل خطوة بتاخدها، التريلر حلو أوي، ويخليك تحب الفيلم قبل ما تشوفه.

 

من جانب آخر، سبق وكشف أحمد السعدني أن فيلمه الجديد ولنا في الخيال حب يُعرض خارج المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي.

 

وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: مبسوط جدًا من ردود الأفعال الإيجابية للعرض الأول لفيلم ولنا في الخيال حب، لكن وجب التنويه إن الفيلم لا يشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان لأن فيه زملاء وصحفيين بيتوقعوا للفيلم الفوز بجوائز.

 

وأضاف: الفيلم هو اختيار رسمي خارج المسابقة وكانت فرصة لطيفة جدا إنه يكون عرضه الأول في هذا المهرجان المميز.. ونلتقي قريبًا في عرض خاص بالقاهرة ودور العرض إن شاء الله.

 

الجريدة الرسمية