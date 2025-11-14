محمد سامي يشيد بأحمد السعدني بعد عرض تريلر فيلم ولنا في الخيال حب

18 حجم الخط

أشاد المخرج محمد سامي بالفنان أحمد السعدني، واصفًا إياه بأنه من أكثر الممثلين موهبة، وذلك بعد عرض تريلر فيلم ولنا في الخيال حب.

وكتبت سامي عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام: أحمد السعدني من أكثر الممثلين موهبة، بجد وأنا بتفرج على التريلر مفيش ریأکشن عادي، ولا يحمل غير صدق ومشاعر، مبسوط بيك، ومبروك يا صاحبي على كل خطوة بتاخدها، التريلر حلو أوي، ويخليك تحب الفيلم قبل ما تشوفه.

من جانب آخر، سبق وكشف أحمد السعدني أن فيلمه الجديد ولنا في الخيال حب يُعرض خارج المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي.

وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: مبسوط جدًا من ردود الأفعال الإيجابية للعرض الأول لفيلم ولنا في الخيال حب، لكن وجب التنويه إن الفيلم لا يشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان لأن فيه زملاء وصحفيين بيتوقعوا للفيلم الفوز بجوائز.

وأضاف: الفيلم هو اختيار رسمي خارج المسابقة وكانت فرصة لطيفة جدا إنه يكون عرضه الأول في هذا المهرجان المميز.. ونلتقي قريبًا في عرض خاص بالقاهرة ودور العرض إن شاء الله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.