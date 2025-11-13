حسين فهمي: 1300 فيلم بحاجة للترميم ويتم اختيار الأعمال بناء على قيمتها (فيديو)

18 حجم الخط

قال الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولى: إن الهدف من ترميم الأفلام هو الحفاظ على التراث السينمائي، موضحًا أنه عضو في مجلس ادارة الشركة القابضة، والتي وجدت حوالي 1300 فيلم بحاجة للترميم.

ندوة الترميم الرقمي.. إحياء التراث البصري للسينما العربية

جاء ذلك خلال ندوة "الترميم الرقمي: إحياء التراث البصري للسينما العربية"، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته السادسة والأربعين برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي.

آلية اختيار الأفلام المرممة

وأكد حسين فهمي أن هذه الأفلام تعد ثروة قومية لابد من ترميمها والحفاظ عليها، مضيفًا أن هذه الأفلام يتم اختيارها بناء على قيمة الفيلم، ومنها السكرية لنجيب محفوظ وفيلم الحرام وشيء من الخوف وغيرها العديد من الاعمال التي تعد جزء من التراث المصري.

رئيس مهرجان القاهرة السينمائي

وأوضح أن مهرجان القاهرة السينمائي هو منصة لعرض الأفلام ولذلك قرر استغلالها وعرض الافلام المرممة بجانب افلام المهرجان، مضيفًا ان هذا العام سيتم عرض ٢٠ فيلم وهم ما تم ترميمه العام الماضي وهذا العام.

وكشف حسين فهمي، أنه يتم عرض الأفلام قبل وبعد الترميم لإظهار الضرر الكبير الذي أصابها، وأضاف: "ولأول مرة بنضيف ترجمة بالإنجليزية للأفلام المرممة ليستمتع بها أكبر قدر من الجمهور من مصر وخارجه".



وأكد الاستمرار في عملية الترميم حتى الانتهاء من جميع الأفلام التي تحتاج هذا الترميم، وهي قرابة 1300 فيلم.

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما

وضمن فعاليات الدورة السادسة والأربعين، أعلن مهرجان القاهرة السينمائي عن برنامج أيام القاهرة لصناعة السينما، والذي يتضمن مجموعة متنوعة من الورش، المحاضرات، الندوات، وحوارات مع نخبة من المختصين في صناعة السينما من مصر والمنطقة والعالم.

ويتضمن برامج لبناء القدرات في مجالات متعددة مثل كتابة السيناريو، الإخراج، الارتجال في التمثيل، المونتاج، الترميم الرقمي، برمجة المساحات السينمائية، والسرد التفاعلي (XR). كما يشمل اللقاءات مع صناع سينما وأكاديميين ونقاد، بالإضافة إلى جلسات خاصة عن صناعة الأفلام العربية ودعم الشباب والمواهب.

ومن أبرز الندوات والجلسات الحوارية التي يعقدها أيام القاهرة لصناعة السينما هذا العام محاضرة مع المخرج محمد عبد العزيز تحت عنوان "أسرار صناعة الكوميديا"، وكذلك محاضرة مع مدير التصوير محمود عبد السميع تحت عنوان "حرفية الصورة السينمائية"، وكذلك أيضا حوارا مع النجم خالد النبوي، وندوة مع المخرج التركي الكبير نوري بيلجي جيلان رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية بالمهرجان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.