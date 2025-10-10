تايوان تبني نظام دفاع جوي لمواجهة تهديد الصين

أعلن رئيس تايوان لاي تشينغ تي، اليوم الجمعة، أن بلاده ستبني نظام دفاع جوي متعدد الطبقات جديدًا يُعرف باسم "القبة التايوانية"، لتعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة التهديدات الخارجية، داعيًا الصين إلى التخلي عن استخدام القوة لضم الجزيرة.

وخلال خطابه بمناسبة اليوم الوطني، أكد لاي أن حكومته ستقترح ميزانية عسكرية خاصة قبل نهاية العام الجاري، مضيفًا أن زيادة الإنفاق الدفاعي ضرورية "لمواجهة تهديدات الأعداء"، ودعم تطوير الصناعات الدفاعية المحلية.

وقال لاي: "سنعمل على تسريع بناء نظام القبة التايوانية، وإقامة شبكة دفاع جوي صارمة ومتعددة الطبقات في تايوان، قادرة على الرصد عالي المستوى والاعتراض الفعال، لنسج شبكة أمان تحمي حياة وممتلكات المواطنين".

وتعهد لاي، بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي" والوصول إلى 5% بحلول عام 2030. والناتج المحلي الإجمالي هو مقياس لحجم الاقتصاد الكلي.

وتعتمد أنظمة الدفاع الجوي الحالية في تايوان أساسًا، على صواريخ باتريوت الأمريكية، وصواريخ سكاي باو (Sky Bow) المطوّرة محليًا.

وكشفت تايوان عن أحدث صواريخها للدفاع الجوي الشهر الماضي، في معرض كبير للأسلحة في تايبيه، والذي يسمى "تشيانغ كونغ"، والذي تم تصميمه لاعتراض الصواريخ الباليستية متوسطة المستوى، والوصول إلى المجال الجوي أعلى من صواريخ باتريوت.

ومن جهتها، رحبت الولايات المتحدة بتصريحات لاي حول تعزيز الإنفاق الدفاعي والتزامه بضمان السلام والاستقرار، مؤكدة أنها لا ترى في الخطابات الرسمية "مبررًا لأي عمل عسكري أو تصعيد من بكين".

ولم يصدر رد فوري من بكين على خطاب لاي. وكانت الصين، التي أجرت مناورات عسكرية حول الجزيرة ردًا على خطابه العام الماضي، قد وصفت لاي بأنه "انفصالي" ورفضت عروضه لإجراء محادثات.

وأضاف لاي أن "على الصين أن تتخلى عن استخدام القوة أو الإكراه لتغيير الوضع القائم عبر مضيق تايوان"، مؤكّدًا أن تايوان ستعمل لضمان السلام والاستقرار.

