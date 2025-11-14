الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إسرائيل تعلن تحديد هوية رهينة بعد إعادة جثته من غزة (صور)

أعلن مكتب رئاسة الوزراء في إسرائيل، اليوم الجمعة، التعرف على هوية جثة رهينة تسلمت جثته من قطاع غزة، مساء الخميس، عبر فريق الصليب الأحمر الدولي.

ونشر مكتب رئاسة الوزراء، بيانًا مقتضبًا جاء فيه أنه "تم الانتهاء من عملية التعرف على هوية الضحايا من قبل المركز الوطني للطب الشرعي، بالتعاون مع شرطة إسرائيل وحاخامية الجيش الإسرائيلي".


وأضاف البيان أن "ممثلي الجيش أبلغوا عائلة الرهينة ميني جودارد،  أن ابنهم عاد إلى إسرائيل وتم استكمال التعرف عليه".


وطالب البيان الإسرائيلي حركة حماس "الوفاء بالتزاماتها تجاه الوسطاء وإعادة جثث الرهائن القتلى المتبقين في قطاع غزة، في إطار تنفيذ الاتفاق"، مشددًا على أنه "لن يتم التهاون في هذا الأمر، ولن يدخر أي جهد حتى إعادة جميع الرهائن القتلى، واحدًا تلو الآخر".


وكان جودارد يعيش في تجمع سكني بالقرب من غزة وقُتل خلال الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، ونُقل جثمانه إلى غزة.

وكان ميني جودارد يبلغ من العمر 73 عامًا حين أعلنت وفاته في 8 ديسمبر من العام 2023.

