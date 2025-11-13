الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أميمة طالب تحيي حفلا في السعودية 27 نوفمبر

أميمة طالب، فيتو
أميمة طالب، فيتو
18 حجم الخط

تُحيي المطربة التونسية أميمة طالب حفلا غنائيا في المملكة العربية السعودية يوم 27 نوفمبر الجاري.

ويقام الحفل في محافظة الخبر، ومن المتوقع أن يشهد حضور جماهيري كبير.

ألبوم تذكر النسيان

وفي وقت سابق، طرحت أميمة طالب ألبوم “تذكر النسيان” والذي ضم ٨ أغنيات، من ألحان الموسيقار طلال ومن تلك الأغنيات: "تذكر النسيان" كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن توزيع زيد نديم، "الغلطة غلطتي" كلمات عبدالرحمن الأبنودي توزيع يحيى الموجي، "ليش مستغرب" كلمات علي مساعد توزيع زيد نديم، "طيبة الخاطر" كلمات خالد المريخي توزيع بشار سلطان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اميمة طالب المطربة التونسية أميمة طالب الرياض جدة

مواد متعلقة

لحظة إطلاق تجربة صافرات الإنذار المبكر في الرياض ومكة (فيديو)

الأكثر قراءة

تصفيات كأس العالم 2026، البرتغال تتأخر أمام أيرلندا بثنائية في الشوط الأول

الكونغو الديمقراطية يفوز على الكاميرون بهدف قاتل ويصعد لنهائي ملحق المونديال

منتخب إنجلترا يتقدم على صربيا 0/1 بالشوط الأول في تصفيات مونديال 2026

منتخب إنجلترا يهزم صربيا 2-0 في تصفيات كأس العالم

فرنسا تقسو على أوكرانيا برباعية نظيفة وتتأهل لكأس العالم 2026

رعدية وغزيرة، أماكن سقوط الأمطار غدا الجمعة

حالة الطقس غدا الجمعة، تحذيرات من سيول بسيناء ورعد وبرق وسقوط حبات برد

شوط أول سلبي بين فرنسا وأوكرانيا في تصفيات كأس العالم

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب الخمر في المنام وعلاقته بتجنب الوقوع بالمعاصي

لا يفوتك، دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من جمادى الأولى

فضائل مكة والمدينة وبيت المقدس في القرآن الكريم والسنة النبوية

المزيد
الجريدة الرسمية