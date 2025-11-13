أميمة طالب تحيي حفلا في السعودية 27 نوفمبر

18 حجم الخط

تُحيي المطربة التونسية أميمة طالب حفلا غنائيا في المملكة العربية السعودية يوم 27 نوفمبر الجاري.

ويقام الحفل في محافظة الخبر، ومن المتوقع أن يشهد حضور جماهيري كبير.

ألبوم تذكر النسيان

وفي وقت سابق، طرحت أميمة طالب ألبوم “تذكر النسيان” والذي ضم ٨ أغنيات، من ألحان الموسيقار طلال ومن تلك الأغنيات: "تذكر النسيان" كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن توزيع زيد نديم، "الغلطة غلطتي" كلمات عبدالرحمن الأبنودي توزيع يحيى الموجي، "ليش مستغرب" كلمات علي مساعد توزيع زيد نديم، "طيبة الخاطر" كلمات خالد المريخي توزيع بشار سلطان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.