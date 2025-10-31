من "هل عندك شك" إلى الدبكة العراقية، كاظم الساهر يأسر قلوب جمهوره في موسم الرياض (فيديو)

أحيا القيصر كاظم الساهر واحدة من أقوى حفلاته على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض 2025، بالملكة العربية السعودية وسط حضور كبير.

حفل كاظم الساهر في موسم الرياض

وقدم كاظم الساهر خلال حفله بموسم الرياض أداءً خياليًّا حيث إنه قدم عددًا كبيرًا من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

افتتح "القيصر" حفله بأغنية "هل عندك شك" التي أشعلت المسرح منذ اللحظة الأولى، لتتوالى بعدها أجمل أغنياته مثل "زيديني عشقًا"، "أنا وليلى"، "كل عام وأنتِ حبيبتي"، "مشتاق"، وغيرها من روائعه التي رددها الجمهور بصوت واحد في مشهدٍ وصفه الحضور بأنه ليلة من الحب والشجن لا تتكرر.

واختتم كاظم الساهر حفله بدبكة تراثية بمشاركة فرقته الموسيقية، ليتحوَّل المسرح إلى ساحة فرح تفاعلية امتزج فيها التصفيق بالهتاف.

