الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل الكاميرون لمباراة الكونغو الديمقراطية في الملحق المؤهل لكأس العالم

منتخب الكاميرون
منتخب الكاميرون
18 حجم الخط

أعلن مارك بريس مدرب منتخب الكاميرون، عن تشكيل الأسود لمباراة الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات الملحق الأفريقى فى تصفيات كأس العالم 2026 التى ستقام فى أمريكا وكندا والمكسيك.

تشكيل الكاميرون ضد الكونغو الديمقراطية

ويواجه الفائز من الكاميرون والكونغو الديمقراطية، الفائز من نصف النهائي الآخر بين نيجيريا والجابون في المباراة النهائية يوم الأحد 16 نوفمبر 2025 على ملعب الأمير مولاي الحسن، لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي.

ويتأهل المنتخب الفائز بالمباراة النهائية إلى الملحق العالمي الذي سينظمه فيفا في مارس المقبل 2026، حيث يحتاج إلى فوز واحد فقط لضمان مكانه في كأس العالم 2026.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مارك بريس منتخب الكاميرون الكونغو الديمقراطية الكاميرون كاس العالم 2026

مواد متعلقة

نيجيريا والجابون يتجهان لشوطين إضافيين في الملحق المؤهل للمونديال

تعادل سلبي بين نيجيريا والجابون في الشوط الأول بالملحق المؤهل للمونديال

ملحق أفريقيا لكأس العالم، موعد مباراة الكاميرون والكونغو الديمقراطية والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

منتخب الجزائر يفوز على زيمبابوي 1/3 وديا استعدادا لأمم إفريقيا

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

حالة الطقس غدا الجمعة، تحذيرات من سيول بسيناء ورعد وبرق وسقوط حبات برد

طن الصويا يرتفع 2000 جنيه، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

محافظ القاهرة يتفقد منطقة شق الثعبان (صور)

شاهد، هدف عمرو ناصر في الأهلي المرشح لجائزة بوشكاش 2025

التشكيل الرسمي لمباراة إنجلترا ضد صربيا في تصفيات كأس العالم 2026

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة الثالثة من جمادى الأولى

هل تعليق الصور الفوتوغرافية في البيت جائز؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل العمرة بالتقسيط جائزة؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية