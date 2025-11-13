تشكيل الكاميرون لمباراة الكونغو الديمقراطية في الملحق المؤهل لكأس العالم

18 حجم الخط

أعلن مارك بريس مدرب منتخب الكاميرون، عن تشكيل الأسود لمباراة الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات الملحق الأفريقى فى تصفيات كأس العالم 2026 التى ستقام فى أمريكا وكندا والمكسيك.

تشكيل الكاميرون ضد الكونغو الديمقراطية

ويواجه الفائز من الكاميرون والكونغو الديمقراطية، الفائز من نصف النهائي الآخر بين نيجيريا والجابون في المباراة النهائية يوم الأحد 16 نوفمبر 2025 على ملعب الأمير مولاي الحسن، لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي.

ويتأهل المنتخب الفائز بالمباراة النهائية إلى الملحق العالمي الذي سينظمه فيفا في مارس المقبل 2026، حيث يحتاج إلى فوز واحد فقط لضمان مكانه في كأس العالم 2026.

