برنامج عروض أفلام وفعاليات أيام الصناعة بمهرجان القاهرة السينمائي اليوم

يقيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم الجمعة 14 الجاري، العديد من الفعاليات والندوات وعروض الأفلام ضمن برنامج الدورة السادسة والأربعين من عمر المهرجان والتي افتتحت مساء الأربعاء الماضي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

عروض أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم الجمعة

الساعة 1:00 مساء

- ضايل عِنا عرض (One More Show).. المسرح الكبير

- دو يو لاف مي (Do You Love Me).. المسرح الصغير

- روزمد (Rosemead).. مسرح الهناجر

الساعة 3:00 مساء

- إعادة بناء (Rebuilding).. المسرح الكبير

- أشقاء (Siblings).. المسرح الصغير

- طفل الأم (Mother’s Baby).. مسرح الهناجر

- نعيش هنا (We Live Here).. سينما الهناجر

- شهادة (Testimony).. قاعة إيوارت، الجامعة الأمريكية

- سولو ماما (Solomamma).. سينما الزمالك 1

- فلانة (Flana).. سينما الزمالك 2

- ما تعرفه مارييل (What Marielle knows).. مركز الإبداع الفني

الساعة 6:00 مساء

- كان ياما كان في غزة (Once Upon a Time in Gaza).. المسرح الكبير (عرض جالا)

- قطن (Cotton).. المسرح الصغير

- أرض عزيزة (Cherished Land).. مسرح الهناجر

- خان الخليلي (Khan al-Khalili).. سينما الهناجر

- موارد بشرية (Human Resource).. قاعة إيوارت، الجامعة الأمريكية

- المسار الأزرق (The Blue Trail).. سينما

الزمالك 1

- سعيد أفندي (Sa’eed Effendi).. سينما الزمالك 2

- تمرد صامت (Silent Rebellion).. مركز الإبداع الفني

الساعة 9:00 مساء

- الركض الصامت (The Silent Run).. المسرح الكبير (عرض جالا)

- كأن لم تكن (Looking for Ayda).. المسرح الصغير (عرض جالا)

- علينا التحدث عن ديلان (We Need to Talk About Dilan) 20 د + أحد تلك الأيام التي يموت فيها هيمي (Hemme Dies One Of Those Days Where) 83 د.. مسرح الهناجر

- زوجتي والكلب (My Wife and the Dog).. سينما الهناجر

- بينما نتنفس (As We Breathe).. قاعة إيوارت، الجامعة الأمريكية

- دار الإقامة (The Residence).. سينما الزمالك 1

- قطن (Cotton).. فوكس سيتي سنتر ألماظة 10

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما

3:00 - 4:30 مساء.. "حرفية الصورة السينمائية: محاضرة مع محمود عبد السميع".. يدير الحوار: رامي المتولي.. (دار الأوبرا - المسرح المكشوف).

5:00 - 6:30 مساء.. حلقة نقاشية "نظرة متجددة إلى سينما أفلام النوع: رحلة الفيلم من عروض المهرجانات وإلى المشاهد العادي".. المتحدثان: أحمد مراد، ومفيدة فضيلة.. يدير الجلسة: سيمونا نوبايل.. (دار الأوبرا - المسرح المكشوف).

