خبير بالشأن الإسرائيلي: استقالة ديرمر مؤشر على تفكك داخلي وجيش الاحتلال مرهق بشدة

قال الدكتور يحيى قاعود، الباحث السياسي وخبير الشؤون الإسرائيلية: إن استقالة وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر تمثل تطورًا مهمًا في المشهد السياسي داخل تل أبيب، موضحًا أن ديرمر لم يكن مجرد وزير تقليدي، بل يُعد أحد أبرز مهندسي اتفاقات إبراهام، وأحد المؤثرين الكبار في رسم السياسة الخارجية الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة.

رون ديرمر.. شخصية محورية في السياسة الخارجية الإسرائيلية

وأوضح قاعود، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية هند الضاوي، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن ديرمر كان يلعب دورًا محوريًا في إدارة الملفات الاستراتيجية لإسرائيل، وهو ما يجعل استقالته حدثًا ذا دلالة سياسية عميقة.

إسرائيل تخوض حربًا على سبع جبهات.. والجيش منهك

وأشار الخبير بالشأن الإسرائيلي إلى أن إسرائيل تخوض حاليًا حربًا على سبع جبهات في الوقت نفسه، ما أدى إلى إنهاك الجيش الإسرائيلي بدرجة غير مسبوقة، رغم الدعم الأمريكي الكبير.

وأكد أن الضغط العسكري الشديد بدأ ينعكس على المنظومة السياسية والعسكرية، وهو ما يظهر في سلسلة الاستقالات التي تشهدها إسرائيل مؤخرًا.

ارتباك سياسي وضغوط على نتنياهو

وأضاف قاعود أن التطورات الداخلية تعكس حالة من الارتباك السياسي والضغط المتزايد على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خاصة مع تصاعد الحديث عن احتمال إجراء انتخابات مبكرة، وكذلك إمكانية دفع نتنياهو لمغادرة منصبه.

ولفت إلى أن مكتب نتنياهو لم يعلّق رسميًا حتى الآن على استقالة ديرمر، وهو ما يزيد الغموض حول خلفيات القرار وتبعاته، مشيرًا إلى تعدد التفسيرات السياسية بشأن ما يصفه مراقبون بأنه تفكك داخلي واستقالات متلاحقة داخل حكومة الاحتلال.

