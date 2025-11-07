للباحثين وطلاب الجامعات، خطوات إنشاء حساب على بنك المعرفة

18 حجم الخط

يعد بنك المعرفة المصري أداة أساسية للباحثين لتحسين جودة البحث العلمي والعملية التعليمية.

حيث يوفر وصول مجاني إلى ملايين المصادر العلمية والأكاديمية العالمية، مثل الموسوعات والدوريات العلمية المحكمة، كما يدعم البنك الارتقاء بتصنيفات الجامعات المصرية عالميًا من خلال تعزيز النشر العلمي، وتنمية مهارات الباحثين، وتوفير الأدوات اللازمة للبحث والابتكار.

أهمية بنك المعرفة للباحثين المصريين

يساعد بنك المعرفة في تحسين جودة الأبحاث العلمية، حيث يساهم في زيادة فرص النشر العلمي في المجلات الدولية ذات التأثير العالي، ويرفع من الاستشهادات بالأبحاث المصرية، مما يعزز من جودة المخرجات البحثية.

كما أنه يساهم في تطوير مهارات الباحثين وتزويدهم بالأدوات العلمية اللازمة للتعلم والابتكار، من خلال توفير ورش عمل متخصصة وبرامج تدريبية.

ويلعب بنك المعرفة دورًا محوريًّا في تحسين تصنيفات الجامعات المصرية في المحافل الدولية، وذلك من خلال توفير الأدوات والمصادر التي تدعم هذا الهدف.

خطوات التسجيل في بنك المعرفة المصري

جاءت خطوات التسجيل في بنك المعرفة المصري كالآتي:

الدخول على بنك المعرفة من هنــــــــا. اختيار البوابة المناسبة من القائمة " البحث العلمي والتعليم الجامعي". الضغط على كلمة الخطوة التالية. اختيار نوع الباحث: فى حالة أنه طالب بكالوريوس يختار طالب جامعي

وفى حالة أنه باحث دراسات عليا يختار باحث جامعي. الضغط على كلمة الخطوة التالية. قم بإنشاء الحساب وإدخال المعلومات الشخصية الآتية:

الاسم الأول

الاسم الأخير

البريد الإلكتروني الأكاديمى

رقم الهاتف

الرقم القومي

تاريخ الميلاد الضغط على كلمة الخطوة التالية. إدخال البيانات المطلوبة. الضغط على كلمة الخطوة التالية. وضع المؤشر في مربع (التحقق من النص)، الموجود أسفل الأرقام المفترض إعادة كتابتها. الضغط على (لقد أتممت شروط الاستخدام وأوافق عليها). الضغط على إرسال. - قم بالضغط على ابدأ الرحلة - وبعد ذلك قم بالدخول على البريد الإلكتروني الذي قمت بالتسجيل به، للحصول على كلمة السر التي يمكن تسجيل الدخول بها.

كما يجب تفعيل الحساب خلال 72 ساعة من تاريخ التسجيل، حتى لا يتم إلغاؤه تلقائيًا. - قم بالضغط على تسجيل الدخول وقم بكتابة الإيميل الأكاديمي الذي قمت باستلامه في الخانة الأولى، ثم قم بكتابة الباسورد في الخانة الثانية، أخيرًا قم بالضغط على تسجيل الدخول (Sign In). - سيطلب منك كتابة باسورد جديد ثم أعد كتابة الباسورد الجديد مرة أخرى في الخانة الثانية، وقم بالضغط على حفظ (Save).

