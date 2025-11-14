بدء غلق امتداد محور 26 يوليو أمام جامعة مصر لرفع كوبري مشاة بمحطة المونوريل

18 حجم الخط

وضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، منذ قليل، الحواجزَ الحديدية وخدمات مرورية بمحيط غلق طريق امتداد محور 26 يوليو كليًّا أمام جامعة مصر بالاتجاه القادم من محور ٢٦ يوليو باتجاه طريق الواحات لتنفيذ أعمال رفع كوبري المشاة الخاص بمحطة مونوريل جامعة مصر.

غلق طريق امتداد محور 26 يوليو كليًّا

كانت الإدارة العامة لمرور الجيزة أعلنت غلق طريق امتداد محور 26 يوليو كليًّا أمام جامعة مصر بالاتجاه القادم من محور ٢٦ يوليو باتجاه طريق الواحات، غدا الجمعة ولمدة 8 ساعات في اطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل.

وأضافت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنه في ضوء قيام الشركة المُسند إليها تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل (وادي النيل – 6 أكتوبر) وتنفيذ أعمال رفع كوبري المشاة الخاص بمحطة مونوريل جامعة مصر، وذلك بطريق امتداد محور 26 يوليو تحديدًا في الاتجاه القادم من محور ٢٦ يوليو باتجاه طريق الواحات.



وأوضحت إن الأعمال تستلزم غلقًا كليًّا بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام جامعة مصر بالاتجاه القادم من محور ٢٦ يوليو باتجاه طريق الواحات، وذلك يوم الجمعة الموافق ١٤ نوفمبر ٢٠٢٥، على أن تبدأ الأعمال من الساعة ١ صباحًا وحتى الساعة ٩ صباحًا.

ونسقت الإدارة العامة للمرور مع الشركة المنفذة للأعمال بنشر اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة.

وأهابت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالمواطنين الالتزام بتعليمات رجال المرور لضمان انسيابية الحركة وعدم حدوث أي تكدسات طوال فترة الأعمال.

