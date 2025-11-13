الخميس 13 نوفمبر 2025
خارج الحدود

سفير المغرب بالقاهرة يكشف آخر الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس أمم إفريقيا

بطولة الأمم الافريقية،
بطولة الأمم الافريقية، فيتو
أكد السفير محمد آيت، سفير المملكة المغربية لدى القاهرة، أن بلاده أنهت جميع الاستعدادات اللازمة لاستضافة بطولة كأس أمم إفريقيا، واصفًا الحدث بأنه "أكبر عرس رياضي أفريقي" يجمع نخبة المنتخبات في القارة.

وأوضح السفير، في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، أن المغرب جهزت كافة الملاعب المخصصة للمباريات والتدريبات على أعلى مستوى، مع تخصيص فندق إقامة مستقل لكل منتخب، وذلك لأول مرة في تاريخ البطولة ضمن خطة تنظيمية غير مسبوقة لضمان الراحة والأمان لجميع الفرق المشاركة.

نظام إلكتروني متطور لحجز التذاكر والفان آي دي

وأشار السفير المغربي إلى أن التطبيق الإلكتروني "يلا" أُطلق خصيصًا لتسهيل شراء التذاكر واستخراج عضوية "الفان آي دي" للجماهير الأفريقية والمصرية، موضحًا أن هذه البطاقة تمنح حاملها حق دخول مباراة واحدة فقط.

وأضاف أن التذاكر متاحة حاليًا عبر الموقع الرسمي لـ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF)، في إطار منظومة رقمية تهدف إلى تنظيم الدخول وضمان تجربة آمنة ومريحة للمشجعين.

إشادة بمصر ومنتخبها الوطني

وأكد السفير محمد آيت أن المغرب ترحب بوجود المنتخبات القوية المشاركة في التصفيات، وعلى رأسها المنتخب المصري الذي يضم نجم الكرة العالمي محمد صلاح.

كما وجّه تهنئة إلى مصر بمناسبة تأهل منتخبها إلى كأس العالم، معتبرًا أن هذا الإنجاز يسعد الجماهير العربية والأفريقية، ويعكس تطور كرة القدم المصرية واحتراف لاعبيها على الساحة الدولية.

