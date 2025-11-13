إصابة سائق في انقلاب سيارة بالقليوبية

18 حجم الخط

شهد طريق كوبري كفر شكر - بنها بالقليوبية انقلاب سيارة جامبو تحمل محملة بصندوق يزن نحو ٦ أطنان، ما أسفر عن إصابة سائقها بإصابات طفيفة.

وعلى الفور، تم إخطار الحماية المدنية والإسعاف ومركز الشرطة وإدارة المرور، حيث انتقلت الجهات المعنية إلى موقع الحادث، وتم نقل المصاب بسيارة إسعاف إلى مستشفى كفر شكر المركزي، وتبين أن حالته مستقرة.

كما جرى رفع السيارة من على الطريق إلى جانبه باستخدام لودر مجلس مدينة كفر شكر، وتمت إعادة الحركة المرورية لطبيعتها بعد إزالة آثار الحادث.

وتباشر الجهات المختصة تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

