ثقافة وفنون

لم تتمالك دموعها، لبلبة تغني "شيء طبيعي" في ماستر كلاس محمد عبد العزيز (فيديو)

لبلبة من الندوة
لبلبة من الندوة
تحدثت الفنانة الكبيرة لبلبة عن كواليس بداية تعاونها مع المخرج محمد عبد العزيز، وذلك خلال الماستر كلاس الذي يعقده مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للمخرج ضمن فعاليات الدورة السادسة والأربعين. 

لبلبة 

وقالت لبلبة خلال الندوة: "أنا أذكر أن الأستاذ محمد قدمني في فيلم الصيف لازم نحب.. خلاني أغني أغنية لحد دلوقتي بحبها وبدندنها لحد دلوقتي وهي “شيء طبيعي”"، لتغنيها لبلبة في مشهد مؤثر لم تتمالك دموعها خلاله. 

وتابعت: "علمني إزاي أقدم الكوميديا واشتغلت معاه في فيلم "البعض يذهب للمأذون مرتين" قالي انتي مش بتعملي فيلم كوميدي، وقال يا تضحك الناس يا متضحكش.. له فضل كبير عليا اللي خلاني أعمل "خلي بالك من جيرانك" وأعطى لي أول بطولة مطلقة في حياتي". 

 

تكريم مهرجان القاهرة السينمائي للمخرج محمد عبد العزيز 

وكان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان حسين فهمي قد كرم مساء أمس الأربعاء خلال حفل افتتاح الدورة السادسة والأربعين، المخرج الكبير محمد عبد العزيز بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر. 

لبلبة مهرجان القاهرة السينمائي القاهرة السينمائي محمد عبد العزيز الفنانة الكبيرة لبلبة

