انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة سيدة قتلها زوجها بالحامول

قررت نيابة الحامول في محافظة كفر الشيخ بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان عروسة قُتلت بطعنة نافذة في الصدر، كما أمرت مباحث الحامول بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وكان مركز الحامول بكفرالشيخ قد شهد حادث مأساوي عقب مصرع زوجة علي يد زوجها بعد شهرين من الزواج، بقرية 11 الحافير بالحامول ليجري نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الحامول المركزي ومن ثم جرى نقلها إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام لتشريح الجثمان.



تلقى اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد فوزي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ إخطارا من مأمور مركز شرطة الحامول يفيد بمقتل زوجة على يد زوجها بكفر الشيخ.

علي الفور شكل اللواء محمد فوزي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق بحث من ضباط مديرية أمن كفر الشيخ ضم ضباط البحث الجنائي بقطاع الحامول لكشف ملابسات الواقعة والوقوف علي تفاصيلها وملابساتها، وضبط المتهم.

حرر محضر بالواقعة إداري مركز شرطة الحامول، وجاري العرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة، فيما قررت نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام لتوقيع الصفة التشريحية لبيان سبب وكيفية الوفاة والأداة المستخدمة في الجريمة.

