الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بطلة فيديو حادث مدخل عقار جسر السويس: مشكلة عائلية وخلصت

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

استمعت نيابة عين شمس إلى أقوال فتاة بطلة فيديو التعدي بالضرب عليها داخل مدخل عقار في منطقة جسر السويس.

ورفضت الفتاة اتهام والدها بشيء قائلة: " مشكلة عادية وخلصت في وقتها ومحصلش حاجة لكل ده" وأمرت النيابة بصرفها من سراي النيابة. 

وقال المتهم خلال التحقيقات: إن ما حدث كانت مشاجرة بين المجني عليها واختها فتدخل للفض بينهما وما قامت به بطلة الفيديو كان تمثيلا، مشيرا إلى أنها قامت وذهبت معه إلى البيت ولم يصبها أي أذى، قائلا: "محصلش حاجة مشكلة عائلية وانتهت".

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم بالاعتداء على فتاة بالضرب داخل مدخل عقار بمنطقة جسر السويس بالقاهرة، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الواقعة.

وأوضحت مصادر أمنية أن المتهم هو والد الفتاة، وأنها كانت في منزل شقيقتها ورفضت العودة معه إلى المنزل، مشيرة إلى أن الفتاة لم تقم بتحرير محضر بالواقعة حتى الآن.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد فحصت الفيديو المتداول، والذي أظهر اعتداء شخص وفتاة على أخرى داخل مدخل عقار بجسر السويس، وتمكنت من تحديد هوية جميع أطراف الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد التحقق من صحة المقطع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة عين شمس منطقة جسر السويس حادث جسر السويس مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة

مواد متعلقة

بعد واقعة فتاة جسر السويس، تعرف على حقوق الأبناء على الآباء في القانون

إخلاء سبيل ناشر فيديو ضرب رجل لابنته في جسر السويس بكفالة مالية

الأكثر قراءة

التحريات تكشف سبب مقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

المشاهد الأولى لموقع حادث مقتل مهندس الكيمياء النووية في الإسكندرية (فيديو وصور)

جريمة كرموز.. فيتو تطرح الأسئلة المشروعة.. من قتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية؟.. وهل تعرض الضحية لعملية اغتيال؟

تفاصيل مقتل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية على يد مجهول رميا بالرصاص

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025

القبض على قاتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

انخفاض حاد من القاهرة إلى أسوان، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

تشكيل العراق المتوقع ضد الإمارات في ملحق المونديال

خدمات

المزيد

الريال القطري يستقر أمام الجنيه في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

تطورات سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الخميس

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه فى البنوك المصرية اليوم الخميس بمنتصف التعاملات

تعرف على سعر الإسترليني أمام الجنيه في 5 بنوك مصرية

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل هناك فرق بين الحرم والمسجد الحرام؟ تعرف على إجابات العلماء

الإفتاء: يجوز الدخول على هذا النوع من شبكات الواي فاي دون إذن

الأماكن المباركة في القرآن الكريم والسنة النبوية، تعرف عليها

المزيد
الجريدة الرسمية