مصرع شخص سقط من الطابق 14 بالقليوبية

18 حجم الخط

شهدت مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية، حيث لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع عشر بأحد العقارات السكنية الكائنة أمام سنترال الخانكة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغًا يفيد بسقوط أحد الأشخاص من علو، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

وبالمعاينة تبين أن الشخص قد توفي في الحال متأثرًا بإصاباته الخطيرة، حيث وُجدت جثته في موقع البلاغ.

وتم إخطار الجهات الأمنية المختصة للانتقال والفحص، وفرض كردون أمني بموقع الحادث، كما جرى إخطار النيابة العامة التي أمرت بنقل الجثمان إلى المستشفى العام تحت تصرفها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها وظروف حدوثها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.