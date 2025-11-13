الخميس 13 نوفمبر 2025
مصرع شخص سقط من الطابق 14 بالقليوبية

إسعاف، فيتو
شهدت مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية، حيث لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع عشر بأحد العقارات السكنية الكائنة أمام سنترال الخانكة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغًا يفيد بسقوط أحد الأشخاص من علو، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

وبالمعاينة تبين أن الشخص قد توفي في الحال متأثرًا بإصاباته الخطيرة، حيث وُجدت جثته في موقع البلاغ. 

وتم إخطار الجهات الأمنية المختصة للانتقال والفحص، وفرض كردون أمني بموقع الحادث، كما جرى إخطار النيابة العامة التي أمرت بنقل الجثمان إلى المستشفى العام تحت تصرفها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها وظروف حدوثها. 

