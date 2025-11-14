بعد صدور القانون رسميا، موعد تطبيق بدائل الحبس الاحتياطى

18 حجم الخط

تضمن قانون الإجراءات الجنائية، الذى أصدره رئيس الجمهورية مؤخرا، استحداث نص جديد يتعلق ببدائل الحبس الاحتياطى.

ويتساءل البعض عن طبيعة وموعد تطبيق تلك البدائل الجديدة للحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية.

وبدورها توضح فيتو التفاصيل الكاملة لبدائل الحبس الاحتياطى وموعد تطبيقها فى تقريرها التالى:

بدائل الحبس الاحتياطي

تضمنت التعديلات التي تمت فى قانون الإجراءات الجنائية ما يتعلق ببدائل الحبس الاحتياطي، استحداث بدائل جديدة لتصل إلى 7 بدائل للحبس الاحتياطي.

وتنص المادة (114) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن:

يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۳ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:

١_ إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

٢_إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

٣_ حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

٤_ إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة.

٥_ إلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال.

٦- منع المتهم مؤقنا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها، وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته.

٧_ استخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات.

موعد تطبيق القانون الجديد

وحول موعد نطبيق تلك البدائل، فقد نص المادة السادسة من مواد الإصدار على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.

وهو ما يعنى أن تطبيق كافة نصوص القانون ستكون بداية من أكتوبر المقبل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.