أبو العلا: قانون الإجراءات الجنائية الجديد تحول نوعي في مسار العدالة المصرية

أكد النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري،عضو مجلس الشيوخ، أن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمثل تحولا نوعيا في مسار العدالة المصرية، وخطوة تاريخية لترسيخ دولة القانون التي تضع الإنسان وحقوقه في صدارة الاهتمام.

وقال أبو العلا في تصريح خاص لـ«فيتو» إن إقرار هذا القانون يعد إنجازا تشريعيا غير مسبوق يعكس حرص الدولة على تحديث المنظومة القضائية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق المواطنين، مؤكدا أن الدولة تمضي بثبات نحو بناء منظومة قانونية عصرية تواكب تطورات المجتمع ومتطلبات العدالة الحديثة.

وأوضح رئيس الحزب الناصري أن القانون الجديد جاء ليواكب تطورات العصر ومتطلبات العدالة الحديثة، حيث تضمن تنظيمًا دقيقًا لحضور المحامين أثناء استجواب المتهمين، وتوسيع نطاق بدائل الحبس الاحتياطي لتصبح سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، وهو ما يسهم في الحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي إلا في أضيق الحدود.

وأشار إلى أن هذه التعديلات تحقق توازنًا حقيقيًا بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون ويحافظ على كرامة الإنسان المصري.

وأضاف أبو العلا أن القانون الجديد يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة القضائية، ويمثل خطوة مهمة نحو دولة المؤسسات الحديثة، مشيرا إلى أن إصلاح منظومة العدالة الجنائية جزء لا يتجزأ من المشروع الوطني لبناء الجمهورية الجديدة التي تضع حقوق الإنسان في قلب كل تشريع.

وقال: "إن الدولة المصرية تعمل بجدية على توفير بيئة قانونية عادلة وآمنة للجميع، وتطوير القوانين بما يتماشى مع المعايير الدولية وضمانات العدالة."

وأكد رئيس الحزب العربي الناصري أن القانون الجديد ليس مجرد تشريع قانوني، بل رسالة سياسية ومجتمعية واضحة للشعب المصري بأن الدولة حريصة على العدالة وصون الحقوق، مشيرا إلى أن إقرار القانون يأتي استجابة لتوصيات اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية.

ولفت إلى أن التشريع الجديد يجسد روح التكامل بين مؤسسات الدولة، ويؤكد حرصها على تحقيق التوازن بين إنفاذ القانون وحماية كرامة المواطن، معتبرًا أن ما تضمنه من ضمانات إضافية للمتهمين وتقييد لإجراءات الحبس الاحتياطي يمثل نقلة نوعية في حماية الحقوق الفردية وتعزيز الثقة في القضاء المصري.

واختتم أبو العلا تصريحه مؤكدًا أن هذا القانون يعد محطة مهمة في مسار العدالة المصرية، ويعكس إرادة الدولة في تجديد التشريعات وتحديث البنية القانونية بما يتوافق مع رؤية الجمهورية الجديدة القائمة على العدالة، وسيادة القانون، واحترام كرامة المواطن.

