حبس عصابة تخصصت في سرقة السيارات والاستيلاء على متعلقاتها بالجيزة

أصدرت جهات التحقيق، قرار بحبس تشكيل عصابي مكون من 3 متهمين تخصص سرقة السيارات والاستيلاء على متعلقاتها بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكانت قد كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تحطيم أحد الأشخاص لزجاج سيارة وسرقة بعض المتعلقات ومبالغ مالية من داخلها بالجيزة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 15 أكتوبر الماضي تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة من محاسب مقيم بالجيزة، بتعرضه لواقعة كسر زجاج سيارته الأمامي وسرقة جهاز لاب توب ومبلغ مالي من داخلها.

وأمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 3 عاطلين، مقيمين بمحافظة الجيزة في حينه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

