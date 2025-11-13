الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس عصابة تخصصت في سرقة السيارات والاستيلاء على متعلقاتها بالجيزة

حبس عصابة سرقة السيارات
حبس عصابة سرقة السيارات في الجيزة، فيتو
18 حجم الخط

أصدرت جهات التحقيق، قرار بحبس تشكيل عصابي مكون من 3 متهمين تخصص سرقة السيارات والاستيلاء على متعلقاتها بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.


وكانت قد كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تحطيم أحد الأشخاص لزجاج سيارة وسرقة بعض المتعلقات ومبالغ مالية من داخلها بالجيزة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 15 أكتوبر الماضي تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة من محاسب مقيم بالجيزة، بتعرضه لواقعة كسر زجاج سيارته الأمامي وسرقة جهاز لاب توب ومبلغ مالي من داخلها.

وأمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 3 عاطلين، مقيمين بمحافظة الجيزة في حينه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

txt

تحرير 5 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات على المحال والعقارات بالمحافظات

txt

حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة السيارات وتزوير أوراق ملكيتها

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بالجيزة بوزارة الداخلية التواصل الاجتماعي

الأكثر قراءة

العربيات اتعجنت، تصادم 3 سيارات ملاكي بنفق قناة السويس في الإسكندرية (صور)

ارتفاع اليوريا العادي 1021 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

بداية انقلاب كبير، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الخميس

استعدوا من الصباح إلى المساء، 8 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم

بعد الحصر العددي، أسماء مرشحي القائمة الوطنية بمحافظات غرب الدلتا، أبرزهم سحر طلعت ورشاد عثمان

أمطار تضرب الإسكندرية بالتزامن مع بدء نوة المكنسة (صور)

موعد مباراة الأهلي وسموحة في نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد

شمل جميع الأنواع، انخفاض أسعار الزيت اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 12-11-2025

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 13 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 13 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 13 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية