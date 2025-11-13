الحبس سنة مع الشغل لعاطل شرع في قتل شاب وسرقته بالزاوية الحمراء

18 حجم الخط

قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة بقبول الاستئناف المقدم من عاطل متهم بالشروع في قتل شاب وسرقته بالإكراه واستخدام البلطجة واستعراض القوة بمنطقة الزاوية الحمراء، وقضت بتخفيف حكم السجن المشدد 10 سنوات إلى الحبس سنة مع الشغل.

وكشف دفاع المتهم أنه قدم حافظة مستندات إلى هيئة المحكمة مطالبا بتعديل القيد والوصف في القضية إلى واقعة ضرب وأنها جنحة وذلك لانتفاء نية إزهاق الروح وانتفاء أركان جريمة السرقة بركنيها المادي والمعنوي، كما دفع بتناقض أقوال شهود الإثبات في الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحدي المستشفيات يفيد باستقبالها شاب مصاب بجروح وطعنة إثر مشاجرة مع مسجل خطر وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبأعداد الأكمنة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم وتبين انه عاطل له معلومات جنائية وعثر بحوزته علي سلاح أبيض مطواه، وبمواجهته اعترف ارتكاب الجريمة بغرض السرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

