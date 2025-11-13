الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الحبس سنة مع الشغل لعاطل شرع في قتل شاب وسرقته بالزاوية الحمراء

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة بقبول الاستئناف المقدم من عاطل متهم بالشروع في قتل شاب وسرقته بالإكراه واستخدام البلطجة واستعراض القوة بمنطقة الزاوية الحمراء، وقضت بتخفيف حكم السجن المشدد 10 سنوات إلى الحبس سنة مع الشغل.

وكشف دفاع المتهم أنه قدم حافظة مستندات إلى هيئة المحكمة مطالبا بتعديل القيد والوصف في القضية إلى واقعة ضرب وأنها جنحة وذلك لانتفاء نية إزهاق الروح وانتفاء أركان جريمة السرقة بركنيها المادي والمعنوي، كما دفع بتناقض أقوال شهود الإثبات في الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحدي المستشفيات يفيد باستقبالها شاب مصاب بجروح وطعنة إثر مشاجرة مع مسجل خطر وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبأعداد الأكمنة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم وتبين انه عاطل له معلومات جنائية وعثر بحوزته علي سلاح أبيض مطواه، وبمواجهته اعترف ارتكاب الجريمة بغرض السرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منطقة الزاوية الحمراء مديرية أمن القاهرة محكمة مستانف جنايات القاهرة أمن القاهرة

مواد متعلقة

المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة الشروع في قتل شاب بالسلام

إحالة عاطل للجنايات بتهمة الشروع في قتل عامل بالنزهة

الأكثر قراءة

التحريات تكشف سبب مقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

جريمة كرموز.. فيتو تطرح الأسئلة المشروعة.. من قتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية؟.. وهل تعرض الضحية لعملية اغتيال؟

المشاهد الأولى لموقع حادث مقتل مهندس الكيمياء النووية في الإسكندرية (فيديو وصور)

تفاصيل مقتل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية على يد مجهول رميا بالرصاص

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025

القبض على قاتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

انخفاض حاد من القاهرة إلى أسوان، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

تشكيل العراق المتوقع ضد الإمارات في ملحق المونديال

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

الريال القطري يستقر أمام الجنيه في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

تطورات سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الخميس

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه فى البنوك المصرية اليوم الخميس بمنتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل هناك فرق بين الحرم والمسجد الحرام؟ تعرف على إجابات العلماء

الإفتاء: يجوز الدخول على هذا النوع من شبكات الواي فاي دون إذن

الأماكن المباركة في القرآن الكريم والسنة النبوية، تعرف عليها

المزيد
الجريدة الرسمية