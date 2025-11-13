عمرو محمود ياسين يطالب بمواجهة فوضى السوشيال ميديا: المجتمع تحول إلى جلسة نميمة كبرى وخوض في الأعراض

18 حجم الخط

طالب المؤلف عمرو محمود ياسين بما وصفه بـ"وضع حد لما يحدث في فضاء السوشيال ميديا".

“عمرو” كتب على حسابه بموفع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أطالبُ الدولة وبشكلٍ واضح بالتدخّل عبر أجهزتها الرقابية لوضع حدٍّ لما يحدث في فضاء السوشيال ميديا في مصر”، معقبا: “لقد أصبح السعي وراء المال وجني الأرباح غايةً تتقدّم على كل القيم والمبادئ”.

واستطرد “عمرو”: “هناك العديد من الصفحات مجهولة الهوية، وحسابات يديرها أشخاص يدّعون أنهم صحفيون، ينشرون أخبارًا كاذبة، أو تفاصيل شخصية لا يجوز إعلانها للعامة، فضلًا عن الصور المزوّرة والمُعدّلة التي تُنشر فقط لتحقيق مكاسب مادية”، مضيفا: “تحوّل المجتمع إلى جلسة نميمة كبرى وخوضٍ في الأعراض على نطاق لم يسبق له مثيل..والأخطر أنّ بعض المؤسسات الصحفية باتت تتورّط في هذه الممارسات بدلًا من التصدي لها”.

وتابع “عمرو” في منشوره: “نحن أمام وضعٍ بالغ الخطورة، يتطلّب تدخّلًا حاسمًا وتشريعات واضحة وآليات رقابية فعّالة تُعيد الانضباط لهذا الفضاء، وتحفظ خصوصية الأفراد، وتمنع استباحة حياتهم على هذا النحو”، مختتما: “لقد وصل الأمر إلى حدّ تتبّع عورات الناس، وهو مؤشر على مرض اجتماعي يستوجب مواجهة جادة..لابدّ من حلول ولابدّ من تطبيقها فورًا”.

