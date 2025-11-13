بسبب هجوم إلكتروني، تراجع النمو الاقتصادي في بريطانيا في الربع الثالث من 2025

18 حجم الخط

أظهرت بيانات اليوم الخميس أن الاقتصاد البريطاني لم يسجل نموًا يذكر خلال الربع الثالث من العام، متأثرا بالهجوم الإلكتروني الذي ضرب شركة جاكوار لاند روفر في سبتمبر.

تراجع نمو الاقتصاد البريطاني

وقال مكتب الإحصاءات الوطني: إن الاقتصاد نما 0.1% فقط في الربع الثالث من 2025، متراجعا من 0.3% في الربع الثاني، وفي سبتمبر وحده، انكمش الاقتصاد 0.1%، مخالفا التوقعات التي رجحت قراءة مستقرة دون تغيير، بحسب وكالة رويترز.

وعزز المستثمرون كذلك رهاناتهم على أن بنك إنجلترا سيقدم على خفض معدلات الفائدة الشهر المقبل، إذ ارتفع احتمال الخفض إلى 82% مقابل 60% في وقت سابق هذا الأسبوع.

كما أعلن مكتب الإحصاءات الوطني تراجع إنتاج السيارات بنسبة 28.6% في سبتمبر، وهو أكبر انخفاض منذ أبريل 2020 خلال الأشهر الأولى لجائحة كوفيد-19.

واستشهد المكتب بتقرير صادر عن جمعية مصنعي وتجار السيارات البريطانية، أفاد بأن حادثا إلكترونيا أدى إلى توقف الإنتاج مؤقتا في إحدى الشركات المصنعة الكبرى، في إشارة إلى جاكوار لاند روفر، التي تدير ثلاثة مصانع في بريطانيا تنتج معا نحو 1000 سيارة يوميا.

وفي تقرير آخر، قالت هيئة مستقلة للأمن الإلكتروني الشهر الماضي: إن الهجوم تسبب في خسائر تقدر بنحو 1.9 مليار جنيه إسترليني (2.55 مليار دولار)، وأثر على أكثر من 5000 مؤسسة.

وزادت الضغوط على القطاع أيضا بسبب انخفاض إنتاج المركبات التجارية خلال سبتمبر، ويتوقع بنك إنجلترا أن يشهد الاقتصاد انتعاشا محدودا في الربع الرابع من العام، مع تحقيق نمو عند 0.3%.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.