بعد واقعة فتاة جسر السويس، تعرف على حقوق الأبناء على الآباء في القانون

18 حجم الخط

أثارت واقعة اعتداء رجل على فتاة في مدخل عقار بمنطقة جسر السويس في القاهرة موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو وثق لحظة قيام شخص بـ"رطم رأس الفتاة في الحائط" وسقوطها أرضا وسط ذهول المارة.

الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة أظهر المشهد بوضوح، ما دفع مستخدمي السوشيال ميديا للمطالبة بسرعة ضبط الجاني ومحاسبته، غير أن التحقيقات الأمنية كشفت مفاجأة غير متوقعة: المعتدي لم يكن غريبًا، بل والد الفتاة نفسها.

وبعد فحص الفيديو من قبل الأجهزة الأمنية، تبين أن الواقعة حدثت أثناء محاولة الأب فض مشاجرة نشبت بين ابنتيه في مدخل العقار.

وأوضح الأب خلال التحقيقات أنه لم يقصد إيذاء ابنته، وإنما كان يحاول إنهاء الخلاف بينهما، إلا أن الموقف تطور بشكل غير مقصود.

وأمام جهات التحقيق المختصة، قررت النيابة إخلاء سبيل الأب بكفالة مالية، بعد أن تصالحت معه ابنته المجني عليها، ورفضت أن يدخل والدها السجن، مؤكدة أن الواقعة مجرد "خلاف عائلي خرج عن السيطرة".

ورغم انتهاء التحقيق بالتصالح، لم تهدأ ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن الواقعة تمثل عنفًا أسريًا صريحًا لا يمكن تبريره، مطالبين بتغليظ العقوبات على أي عنف بدني داخل الأسرة، حتى لو كان صادرًا عن الأب أو الأم.

وتساءل البعض: هل يحق للأبناء قانونًا مقاضاة آبائهم أو أمهاتهم في حالات سوء المعاملة؟

بحسب قانون العقوبات المصري وقانون الطفل، فإن للأبناء حقوقًا قانونية كاملة في الحماية من العنف، حتى لو صدر من أحد الوالدين.

1. المادة 289 من قانون العقوبات

تعاقب على تعذيب أو إيذاء الأطفال، حتى وإن كان الفاعل هو الأب نفسه.

وفي حال تعرض الابن لعنف بدني شديد، يحق له أو لأي شخص آخر التقدم ببلاغ ضد الأب، وقد تصل العقوبة إلى السجن.

2. حق رفع دعوى نفقة

وفقًا للمادة 18 من قانون الأحوال الشخصية، يحق للابن رفع دعوى مطالبة بالنفقة ضد والده إذا امتنع عن الإنفاق عليه رغم قدرته المالية.

3. إسقاط الولاية في حالات الخطر

تنص المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 على إمكانية إسقاط الولاية عن الأب إذا ثبت أنه يُعرّض حياة ابنه للخطر أو يمارس ضده عنفًا جسديًا أو نفسيًا متكررًا.

القانون المصري لا يمنح الأب حصانة مطلقة تحت مسمى "حق التأديب"، إذ يحمي سلامة الجسد الإنساني من أي اعتداء أو إيذاء، سواء من قريب أو غريب.

ويشمل هذا الحق:

التكامل الجسدي للإنسان.

السير الطبيعي لوظائف الجسم.

التحرر من الألم أو الإيذاء البدني.

وقال محمود حماد، الخبير القانوني، إن الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل، تعد جزءًا من القانون المحلي، مشيرًا إلى أن المادة 37 من الاتفاقية تنص على:

حظر تعذيب الأطفال أو معاملتهم بقسوة أو إذلال.

عدم حرمان أي طفل من حريته تعسفًا أو احتجازه إلا كملاذ أخير ولمدة محدودة.

حق الطفل في الحماية من كافة أشكال العنف والإهمال والاستغلال.

المساواة بين جميع الأطفال دون تمييز.

حق الطفل في التعبير عن آرائه بحرية والاستماع إليها في المسائل التي تخصه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.