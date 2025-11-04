الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أمير قطر: الشعب الفلسطيني يحتاج كل دعم ممكن لمعالجة الآثار الكارثية للعدوان الإسرائيلي

أمير قطر، فيتو
أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى كل دعم ممكن لمعالجة الآثار الكارثية التي خلفها العدوان الإسرائيلي.

مضاعفة الجهود وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني لإعادة الإعمار

ودعا خلال القمة العالمية للتنمية الاجتماعية بقطر ؛  المجتمع الدولي لمضاعفة الجهود وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني لإعادة الإعمار وتأمين الاحتياجات.

وقف الحرب في السودان

وقال أمير قطر: نعرب عن صدمتنا جميعا من هول الفظائع التي ارتكبت في مدينة الفاشر وإدانتنا القاطعة لتلك الفظائع.

وختم أمير قطر: آن الأوان لوقف الحرب في السودان والتوصل إلى حل سياسي يضمن وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه.

العدوان الإسرائيلي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وقف الحرب في السودان وحدة السودان

