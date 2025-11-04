أمير قطر: الشعب الفلسطيني يحتاج كل دعم ممكن لمعالجة الآثار الكارثية للعدوان الإسرائيلي

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى كل دعم ممكن لمعالجة الآثار الكارثية التي خلفها العدوان الإسرائيلي.

مضاعفة الجهود وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني لإعادة الإعمار

ودعا خلال القمة العالمية للتنمية الاجتماعية بقطر ؛ المجتمع الدولي لمضاعفة الجهود وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني لإعادة الإعمار وتأمين الاحتياجات.

وقف الحرب في السودان

وقال أمير قطر: نعرب عن صدمتنا جميعا من هول الفظائع التي ارتكبت في مدينة الفاشر وإدانتنا القاطعة لتلك الفظائع.

وختم أمير قطر: آن الأوان لوقف الحرب في السودان والتوصل إلى حل سياسي يضمن وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه.

