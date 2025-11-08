إحالة أبطال فيديو تعاطي المخدرات بالمطرية للجنايات

18 حجم الخط

أمرت نيابة المطرية بإحالة 3 من جامعي القمامة بتهمة تعاطي المواد المخدرة بدائرة القسم لمحكمة الجنايات.

البداية كانت عندما كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حقيقة منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن الزعم بكون 3 أشخاص فى حالة عدم اتزان إثر تعاطيهم للمواد المخدرة بمنطقة المطرية.

بالفحص تمكن رجال الأمن من تحديد الظاهرين بمقطع الفيديو 3 من جامعى القمامة "لهم معلومات جنائية"– مقيمين بدائرتي قسمى شرطة المطرية وعين شمس.

بمواجهتهم أقروا بكونهم من متعاطى المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.